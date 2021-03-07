Вузы РФ смогут проводить экзамены дистанционно с использованием биометрии

Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию с использованием биометрии, что позволит расширить возможности проведения экзаменов для студентов из отдалённых населённых пунктов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Процесс идентификации следующий: студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Решение о данном формате сдачи экзаменов будет принимать руководство вузов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.03.2021, 22:33
    Гость: Пшено вопрос!

    Осталось только снять отпечатки пальцев успешно сдавшего, при помощи любого биоклея и ты - абитуриент.
    Край непуганых идиотов. (с)

  4. 07.03.2021, 18:00
    Гость: Ник

    Так может дойти до того,что продвинутые ВУЗы дистанционно начнут выдавать дипломы в подземных переходах без всякой учебы.

  5. 07.03.2021, 16:46
    Гость: gvozd

    не мытьем так катаньем Кагал продавливает всеобщую принудтельную Идентификацию - решение о которой было принято на масонском сходняке "Г..".
    в очередной раз Исполнительная власть за закрытыми дверьми лишила граждан конституционных прав - и Никто даже не вякнул.
    вот Потому Кагал всегда выигрывает - Вы им позволяете.

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