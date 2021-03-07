Вузы РФ смогут проводить экзамены дистанционно с использованием биометрии

15:32 7.03.2021

Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию с использованием биометрии, что позволит расширить возможности проведения экзаменов для студентов из отдалённых населённых пунктов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Процесс идентификации следующий: студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Решение о данном формате сдачи экзаменов будет принимать руководство вузов.