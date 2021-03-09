Милонов пожаловался на едва хватающую на семью и помощников зарплату

14:52 9.03.2021

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») рассказал, что политические деятели, возможно, зарабатывают необоснованно много, но этих денег им едва хватает на содержание семьи и зарплаты помощников.

По его словам, большая часть средств уходит на командировки и на избирательный процесс.

«Я не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», - цитирует «Вечерняя Москва» слова Милонова.

При этом Милонов также отметил, что на сегодняшний день заработная плата госдумовцев не превышает 300 тысяч рублей.

При этом депутат негативно высказался о коллегах в нижней палате парламента, которые считают, что зарплату законодателей необходимо урезать.

«Очень много у нас в Госдуме тех, кто требуют снизить зарплату депутатам до 40 тысяч рублей. Это чистой воды популизм. Я считаю, что именно такие инициаторы никогда, видимо, не держали в руках зарплатную карточку, а финансы к ним поступают со стороны», - сказал Милонов.