Милонов пожаловался на едва хватающую на семью и помощников зарплату
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») рассказал, что политические деятели, возможно, зарабатывают необоснованно много, но этих денег им едва хватает на содержание семьи и зарплаты помощников.
По его словам, большая часть средств уходит на командировки и на избирательный процесс.
«Я не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», - цитирует «Вечерняя Москва» слова Милонова.
При этом Милонов также отметил, что на сегодняшний день заработная плата госдумовцев не превышает 300 тысяч рублей.
При этом депутат негативно высказался о коллегах в нижней палате парламента, которые считают, что зарплату законодателей необходимо урезать.
«Очень много у нас в Госдуме тех, кто требуют снизить зарплату депутатам до 40 тысяч рублей. Это чистой воды популизм. Я считаю, что именно такие инициаторы никогда, видимо, не держали в руках зарплатную карточку, а финансы к ним поступают со стороны», - сказал Милонов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У большинства населения (не считая пенсионеров с их мизером)зарплата на руки не превышает 20 000 - 25 000 рублей, кому им тогда жаловаться господа народные избранники определяющие прожиточный минимум. Жить надо по средствам. Народные депутаты не должны жить лучше чем их избиратели!
Не надейтесь...такие не теряются.
Макарошки не дорожали
изображён на флаге греческого православного монастыря на Афоне — Эсфигмен, однако в России этот лозунг в 2010 году решением Черёмушкинского районного суда Москвы признан экстремистским]. За репосты в социальных сетях изображений о депутате Милонове и надписи на его футболке выносились административные приговоры, затем административные дела возбуждались из-за репостов новостей об этих судебных процессах.
В январе 2017 года историк-исследователь современного русского православия Николай Митрохин в публицистической статье, опубликованной интернет-изданием Грани.ру, отнёс Милонова к числу «стукачей и провокаторов от православия», чья деятельность «вызывает у большинства активных членов РПЦ уже даже не иронию, а полное отторжение»[142]. Митрохин также высказал мнение, что как рядовые православные активисты, так и духовенство и епископат, не поддерживают Милонова и других «подобных миссионеров»
Страдалец...как же он сердешный, а? А вы глумитися над им...нехорошо это.