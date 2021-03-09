Милонов пожаловался на едва хватающую на семью и помощников зарплату

Милонов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») рассказал, что политические деятели, возможно, зарабатывают необоснованно много, но этих денег им едва хватает на содержание семьи и зарплаты помощников.

По его словам, большая часть средств уходит на командировки и на избирательный процесс.

«Я не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», - цитирует «Вечерняя Москва» слова Милонова.

При этом Милонов также отметил, что на сегодняшний день заработная плата госдумовцев не превышает 300 тысяч рублей.

При этом депутат негативно высказался о коллегах в нижней палате парламента, которые считают, что зарплату законодателей необходимо урезать.

«Очень много у нас в Госдуме тех, кто требуют снизить зарплату депутатам до 40 тысяч рублей. Это чистой воды популизм. Я считаю, что именно такие инициаторы никогда, видимо, не держали в руках зарплатную карточку, а финансы к ним поступают со стороны», - сказал Милонов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 22:23
    Гость: Во оно как.

    У большинства населения (не считая пенсионеров с их мизером)зарплата на руки не превышает 20 000 - 25 000 рублей, кому им тогда жаловаться господа народные избранники определяющие прожиточный минимум. Жить надо по средствам. Народные депутаты не должны жить лучше чем их избиратели!

  4. 09.03.2021, 21:41
    Гость: Лозунг «Православие или смерть!»

    изображён на флаге греческого православного монастыря на Афоне — Эсфигмен, однако в России этот лозунг в 2010 году решением Черёмушкинского районного суда Москвы признан экстремистским]. За репосты в социальных сетях изображений о депутате Милонове и надписи на его футболке выносились административные приговоры, затем административные дела возбуждались из-за репостов новостей об этих судебных процессах.
    В январе 2017 года историк-исследователь современного русского православия Николай Митрохин в публицистической статье, опубликованной интернет-изданием Грани.ру, отнёс Милонова к числу «стукачей и провокаторов от православия», чья деятельность «вызывает у большинства активных членов РПЦ уже даже не иронию, а полное отторжение»[142]. Митрохин также высказал мнение, что как рядовые православные активисты, так и духовенство и епископат, не поддерживают Милонова и других «подобных миссионеров»

Все комментарии (39)
Выбор читателей
Приборная панель
Российский автопром столкнулся с нехваткой микросхем
Что может привести к новой войне и попытке украинского «реванша» в Донбассе: некоторые факторы
Западные санкции: продолжается игра вдолгую
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Избранное
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко: ловушка диалога
«В Африке куча болезней»: Роспотребнадзор поспешил с объявлением «безопасных» авианаправлений
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
Причины появления во рту привкуса йода и соды
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик