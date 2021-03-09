Кудрин предложил новый подход к обучению студентов для «рывка» России
России нужна реформа в системе высшего образования, чтобы совершить рывок в экономике, науке и бизнесе. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) и декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин.
Чиновник отметил, что тот самый «рывок» России могут дать только принципиально новые навыки и умения специалистов, основанные на свободном, критическом мышлении и командной работе.
«Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать», — цитирует его РБК.
Кудрин пояснил, что базирующиеся на soft skills образовательные программы помогают студентам осваивать по два профиля подготовки, учиться по эксклюзивному плану и в любом момент перестраивать образовательную траекторию, то есть «переизобретать» себя. Что сегодня является одним из важнейших навыков для успешной деятельности в любой отрасли.
«Такой студент может освоить все что угодно, а значит создать себя в течение жизни несколько раз, найти удачный карьерный путь в любой кризис и состояться», — подчеркнул глава Счетной палаты.
Он напомнил, что свободные искусство и науки на сегодняшний день лежат в основе образовательных моделей десятков лидирующих колледжей и университетов во всем мире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо просто честно работать и жить без рывков и потрясений.
После рывка обычно наступает упадок сил.
Настоящий рывок совершили китайские националисты в Китае +8% роста экономики, в России же антирусское лобби космополитов и лже-либералов все последние 30 лет занятой распродажей общенародного сырья, перкачкой огромных финансов к себе на Запад и строительством циклопических дворцов для своей развлекухи. Россию они используют как свою сырьевую колонию.
Все "рывки", которые подразумевает Кудрин, совершают экономисты, юристы, финансисты, большинство из которых болтуны и трутни, и только. Когда до людей дойдет, что все ценности человечества создаются не этими кровососущими трутнями. Кудрины не могут ни чего создавать, кроме виртуальных денег. "Деньги делают деньги" - вот девиз этих трутней на теле человеческом. Что ими создано? Банки, ростовщительство, преступность, казино, биржи, спекуляция. Что это дало человечеству, кроме дороги деградации, ведущей к гибели всего живого на планете?
"Рывок" в чем? В воровстве, в разграблении России, в коррупции, в смертности, в бедности, в отсталости, в строительстве дворцов, в произволе власти, а может в космосе?
Остальные обещания в отношение "рывка" слышим уже более 30 лет.
не способен анализировать процессы, предвидеть, планировать
-- Дорогая редакция! Так это ж всё про нашего Несмываемого!!