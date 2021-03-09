Кудрин предложил новый подход к обучению студентов для «рывка» России

13:50 9.03.2021

России нужна реформа в системе высшего образования, чтобы совершить рывок в экономике, науке и бизнесе. Об этом сообщил глава Счетной палаты (СП) и декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин.

Чиновник отметил, что тот самый «рывок» России могут дать только принципиально новые навыки и умения специалистов, основанные на свободном, критическом мышлении и командной работе.

«Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать», — цитирует его РБК.

Кудрин пояснил, что базирующиеся на soft skills образовательные программы помогают студентам осваивать по два профиля подготовки, учиться по эксклюзивному плану и в любом момент перестраивать образовательную траекторию, то есть «переизобретать» себя. Что сегодня является одним из важнейших навыков для успешной деятельности в любой отрасли.

«Такой студент может освоить все что угодно, а значит создать себя в течение жизни несколько раз, найти удачный карьерный путь в любой кризис и состояться», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Он напомнил, что свободные искусство и науки на сегодняшний день лежат в основе образовательных моделей десятков лидирующих колледжей и университетов во всем мире.