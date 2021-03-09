Медведчука допросили в СБУ в рамках расследования дела по госизмене

20:41 9.03.2021

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народный депутат Виктор Медведчук был вызван во вторник на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела о государственной измене, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

В СБУ изданию УНИАН официально подтвердили, что допрашивали председателя Виктора Медведчука по делу "пленок Медведчука-Суркова".

В рамках уголовного производства, связанного с этими пленками, на допрос дважды вызывался бывший президент Украины Порошенко, но оба раза он не являлся.

25 февраля в одном из интернет-изданий была обнародована аудиозапись разговора двух людей, голосами похожими на Медведчука и Суркова, которые обсуждали поставки электроэнергии в "оккупированный" Крым и обмен пленными в Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

СБУ проводит экспертизы этой аудиозаписи, которая включена в уголовное производство. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма).