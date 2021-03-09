Медведчука допросили в СБУ в рамках расследования дела по госизмене
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народный депутат Виктор Медведчук был вызван во вторник на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник агентства отметил, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела о государственной измене, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
В СБУ изданию УНИАН официально подтвердили, что допрашивали председателя Виктора Медведчука по делу "пленок Медведчука-Суркова".
В рамках уголовного производства, связанного с этими пленками, на допрос дважды вызывался бывший президент Украины Порошенко, но оба раза он не являлся.
25 февраля в одном из интернет-изданий была обнародована аудиозапись разговора двух людей, голосами похожими на Медведчука и Суркова, которые обсуждали поставки электроэнергии в "оккупированный" Крым и обмен пленными в Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.
СБУ проводит экспертизы этой аудиозаписи, которая включена в уголовное производство. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ему с его боевого дивана все видно))
шагами галицайно-бандеровский режим движется к жалкому подобию третьего рейха.
такова судьба всех профукавших на ровном месте власть. Се ля ви.
В Кремле хоть вдохнут спокойно, походу этот кадр достал уже Солнцеликого своей нелепой активностью.
путинец. И как ты станешь со мной по-путински?
Кстати, как ты понимаешь слово либерализм?
И действуем верно, стойко и крепко: Малая, Белая и Великая Русь — это на все времена: Союз Сплоченной Святой Руси!!! Святая Русь — это объединительное конструктивное начало многих народностей для духовного возрастания и благопристойной жизни на земле!!! Знаем, что Киев — это удел пред-начальной крестильной Руси и матерь городов русских!!! … Только сильная Донбасская Славно-Вернорусь на все времена жизни! ... А кто выступает против Донбасса (Донецка и Луганска), кто вредит Донбассу (Донецку и Луганску), тот враг поганый, мерзкий для мирных людей, жителей Донбасса (Донецка и Луганска).