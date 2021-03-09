Медведчука допросили в СБУ в рамках расследования дела по госизмене

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народный депутат Виктор Медведчук был вызван во вторник на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела о государственной измене, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

В СБУ изданию УНИАН официально подтвердили, что допрашивали председателя Виктора Медведчука по делу "пленок Медведчука-Суркова".

В рамках уголовного производства, связанного с этими пленками, на допрос дважды вызывался бывший президент Украины Порошенко, но оба раза он не являлся.

25 февраля в одном из интернет-изданий была обнародована аудиозапись разговора двух людей, голосами похожими на Медведчука и Суркова, которые обсуждали поставки электроэнергии в "оккупированный" Крым и обмен пленными в Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

СБУ проводит экспертизы этой аудиозаписи, которая включена в уголовное производство. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма). 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2021, 10:52
    Гость: Семимильными

    шагами галицайно-бандеровский режим движется к жалкому подобию третьего рейха.

  3. 10.03.2021, 10:51
    Гость: личный опыт

    такова судьба всех профукавших на ровном месте власть. Се ля ви.
    В Кремле хоть вдохнут спокойно, походу этот кадр достал уже Солнцеликого своей нелепой активностью.

  4. 10.03.2021, 09:48
    Гость: Ногдыц , ну, вот я

    путинец. И как ты станешь со мной по-путински?
    Кстати, как ты понимаешь слово либерализм?

  5. 10.03.2021, 03:16
    Гость: Гость

    И действуем верно, стойко и крепко: Малая, Белая и Великая Русь — это на все времена: Союз Сплоченной Святой Руси!!! Святая Русь — это объединительное конструктивное начало многих народностей для духовного возрастания и благопристойной жизни на земле!!! Знаем, что Киев — это удел пред-начальной крестильной Руси и матерь городов русских!!! … Только сильная Донбасская Славно-Вернорусь на все времена жизни! ... А кто выступает против Донбасса (Донецка и Луганска), кто вредит Донбассу (Донецку и Луганску), тот враг поганый, мерзкий для мирных людей, жителей Донбасса (Донецка и Луганска).

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