Росгвардия будет учить студентов журфака МГУ работе на митингах

20:23 10.03.2021

Сотрудники Росгвардии начнут проводить тренинги по работе на массовых акциях для студентов факультета журналистики МГУ.

Об этом сообщил замглавы Росгвардии Олег Плохой на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Встречаются случаи, когда человек, выполняя редакционное задание на мероприятии, начинает выкрикивать лозунги, таким образом, он становится участником, но регламента как действовать в таких случаях нет», - заявил Плохой.

При этом отмечается, что в будущем этот опыт будет масштабирован по всей стране.

«В случае если это покажет хороший опыт, он может быть растиражирован на других факультетах и кафедрах журналистики в других вузах нашей страны. Смысл таких тренингов - определённое общение со студентами с точки зрения понимания вопросов обеспечения безопасности, принципов работы журналистов на митингах для защиты своей безопасности, принципов работы силовых ведомств. Для молодых журналистов, для студентов журфака, считаем, этот опыт будет полезным, правильным и интересным», - прокомментировал инициативу депутат «Единой России» Александр Хинштейн.

Плохой также заявил, что Росгвардия заинтересована в объективной подаче информации. По его словам, все конфликтные ситуации с участием представителей СМИ на митингах являются результатом провокаций третьих лиц, пишет РИА Новости. Плохой также предложил составлять до митингов списки журналистов, которые будут заниматься освещением акции, и определять, где они будут во время нее находиться.