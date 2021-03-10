В России предложили ввести налог на блогеров

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.

Как пишет газета "Ведомости", это может коснуться таких платформ, как YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и других.

В ведомстве считают, что такая мера позволит привести к росту поступлений в бюджет от деятельности российских блогеров. Планируется, что проект федерального закона будет подготовлен уже к середине текущего года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 17:34
    Гость: только мне кажется что это беспредел?

    обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/03/10/blogi-smi-v-rossii/886181-v-rossii-predlozhili-vvesti-nalog-na-blogerov

    Блогеры конеШно всякие бывают, но которые на Дзен регистрируются как самозанятые и платят налоги, они так пишут по крайнй мере.
    Чего ещё Минцифре надо?

  2. 10.03.2021, 17:23
    Гость: dloc

    Видимо, там совсем кукуха набекрень))
    Свою несостоятельность маскируют под принятием очередного бредового закона.
    Кто там сидит в Минцифры? Люди по 50-60 лет

  3. 10.03.2021, 17:04
    Гость: Бобёр

    Вторая нефть не слишком прибыльна?
    так и норовит утечь сквозь открытые границы.. =)

  4. 10.03.2021, 16:40
    Гость: gvozd

    люди попрежнему не понимают Истинной Сути Левацкого Государства - Рабовладелец..
    на этом конкретном примере четко видно, что Государство вообще никакого отношения не имеет к происходящему... платформы сзданы усилиями людей в других странах и фунционируют не в рф.
    првительство НИКАК не участвовало ни в создании этих систем, ни в создании того что в этих системах выкладывают люди.
    тем не менее, по сути Государтво пытается обложть конфискациями Мысли и Слова.
    почему?
    да потому что вы Рабы и вы Имущество Рабовладельца, который обьявил своей Собственностью Вас, ваших детей и Все результаты вашего труда и просто деятельности.
    вы Ресурс, Массы, Крепостные - вот что такое Левая индея и Социализьм.
    кстати рф просто Копирует такой же подход Социалистов на западе.

  5. 10.03.2021, 15:40
    Гость: Красный

    Вот это дело хорошее. А то сидят себе эти блогеры, всякую чепуху снимают и гребут деньги лопатой за счет пустоголовых ротозеев. Теперь от них хоть какая-то польза будет государству. Будут немного пополнять бюджет, чтобы этим блогерам жизнь в капитализме медом не казалась.

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