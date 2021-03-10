В России предложили ввести налог на блогеров

11:05 10.03.2021

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.

Как пишет газета "Ведомости", это может коснуться таких платформ, как YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и других.

В ведомстве считают, что такая мера позволит привести к росту поступлений в бюджет от деятельности российских блогеров. Планируется, что проект федерального закона будет подготовлен уже к середине текущего года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.