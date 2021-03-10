В России предложили ввести налог на блогеров
Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.
Как пишет газета "Ведомости", это может коснуться таких платформ, как YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и других.
В ведомстве считают, что такая мера позволит привести к росту поступлений в бюджет от деятельности российских блогеров. Планируется, что проект федерального закона будет подготовлен уже к середине текущего года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.
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обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/03/10/blogi-smi-v-rossii/886181-v-rossii-predlozhili-vvesti-nalog-na-blogerov
Блогеры конеШно всякие бывают, но которые на Дзен регистрируются как самозанятые и платят налоги, они так пишут по крайнй мере.
Чего ещё Минцифре надо?
Видимо, там совсем кукуха набекрень))
Свою несостоятельность маскируют под принятием очередного бредового закона.
Кто там сидит в Минцифры? Люди по 50-60 лет
Вторая нефть не слишком прибыльна?
так и норовит утечь сквозь открытые границы.. =)
люди попрежнему не понимают Истинной Сути Левацкого Государства - Рабовладелец..
на этом конкретном примере четко видно, что Государство вообще никакого отношения не имеет к происходящему... платформы сзданы усилиями людей в других странах и фунционируют не в рф.
првительство НИКАК не участвовало ни в создании этих систем, ни в создании того что в этих системах выкладывают люди.
тем не менее, по сути Государтво пытается обложть конфискациями Мысли и Слова.
почему?
да потому что вы Рабы и вы Имущество Рабовладельца, который обьявил своей Собственностью Вас, ваших детей и Все результаты вашего труда и просто деятельности.
вы Ресурс, Массы, Крепостные - вот что такое Левая индея и Социализьм.
кстати рф просто Копирует такой же подход Социалистов на западе.
Вот это дело хорошее. А то сидят себе эти блогеры, всякую чепуху снимают и гребут деньги лопатой за счет пустоголовых ротозеев. Теперь от них хоть какая-то польза будет государству. Будут немного пополнять бюджет, чтобы этим блогерам жизнь в капитализме медом не казалась.