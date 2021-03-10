ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar

Фото с сайта spar.com

В Санкт-Петербурге силовики задержали экс-совладельца торгового дома «Интерторг», развивавшего сеть супермаркетов Spar на северо-западе России Аллахверди Абдулаева. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Кроме него, ФСБ задержала также бывшего юриста и финансового директора «Интерторга».

Как рассказали источники издания, задержания и более 30 обысков в квартирах сотрудников компании прошли еще 9 марта. Они проводились сотрудниками управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Задержанных лиц подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Сотрудники компании, как полагают следователи, предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Следственные мероприятия, по данным СМИ, проводились в рамках уголовного дела, заведенного в декабре 2020 года в следственном департаменте МВД по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

«Фонтанка», в свою очередь, пишет, что обыски по более чем 50 адресам силовики проводили в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве, связанных с «Интерторгом». В одном из случаев речь идет о хищении кредита Сбербанка. Второе дело — о мошенничестве на 2 миллиарда рублей — инициировали поставщики «Интерторга».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 10.03.2021, 12:38
    Гость: гнус

    Пошла "работа" у "конторских",прошла команда "фас",до этого никто ничего "не видел",причина более чем очевидна,на фоне нищеты россиян ,"борьба" с "расхитителями...".мелковато,не оттуда начинать надо,но....

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