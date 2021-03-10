Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур

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В Министерстве цифрового развития сообщили, что проблемы с доступом к сайта госструктур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Слова представителя министерства приводит РБК.

«По информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — сообщил он изданию.

В ведомстве добавили, что «Ростелеком» все предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети. Между тем представитель «Ростелекома» в комментарии для СМИ затруднился ответить, связан ли сбой с тем, что Роскомнадзор заявил, что начал замедлять скорость работы Twitter.

В среду, 10 марта, многие сайты органов власти, в том числе Кремля и правительства оказались временно недоступны. Интернет-пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. СМИ писали, что причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика к соцсети Twitter.

Как отмечалось, замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Роскомнадзор решил замедлить доступ к соцсети, поскольку Twitter не удаляет материалы с запрещенным контентом. Речь идет о публикациях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 22:21
    Гость: Группа Инклуб

    Ростелеком начинал неплохо (Центртелеком), но потом его прихватили питерские силовики. И все - стало убожество

  2. 10.03.2021, 20:12
    Гость: Гость

    Давно, ещё в середине 90-х отказался от предшественника Ростелекома (сейчас даже забыл как его звали). Тогда там такой бардак был, что даже платежи не правильно учитывали, обманывали. Дал себе зарок никогда не иметь с ней дело. С появлением сотовых компаний всегда отслеживал, чтобы оператор не был связан с Ростелекомом. И ничего, не жалуюсь. Даже бонусы имею от частных компаний за лояльность. Попутно отслеживаю отзывы на них. По отзывам других получается, что я был прав, когда свалил от них. Не тоскую.

  3. 10.03.2021, 19:41
    Гость: IgS

    ни гуглага ни амазонов и твиттеров с фейсбуками в РФ быть не должно. вообще. интернет штука сегментируемая и сегментоизолируемая. не фиг и париться. выкл кнопка есть такая. и все. то же и. сетными служебными протоколами - свои написать надо. ничего сложного нет. Грефа попросите - он все знает и умеет. в неделю управится. а нет - полевой трибунал, и публично расстрелять к чертям!

  4. 10.03.2021, 18:16
    Гость: личный опыт

    Полный мрак, твитер нагнул кремлевских.
    Ответка должна включать удар ракетами "Калибр" по серверам и лично по всему руководству этой электронной помойки.

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