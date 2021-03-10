Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур

17:18 10.03.2021

В Министерстве цифрового развития сообщили, что проблемы с доступом к сайта госструктур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Слова представителя министерства приводит РБК.

«По информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — сообщил он изданию.

В ведомстве добавили, что «Ростелеком» все предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети. Между тем представитель «Ростелекома» в комментарии для СМИ затруднился ответить, связан ли сбой с тем, что Роскомнадзор заявил, что начал замедлять скорость работы Twitter.

В среду, 10 марта, многие сайты органов власти, в том числе Кремля и правительства оказались временно недоступны. Интернет-пользователи также жаловались на неполадки в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. СМИ писали, что причиной аварии на сети провайдера могло стать замедление трафика к соцсети Twitter.

Как отмечалось, замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Роскомнадзор решил замедлить доступ к соцсети, поскольку Twitter не удаляет материалы с запрещенным контентом. Речь идет о публикациях с призывами к суициду, детской порнографией и информацией о наркотиках.