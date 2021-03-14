Под Калугой на Масленицу сожгли 24-метровый «замок корона-людоеда»
Гигантский арт-объект из лозы высотой 24 метра сожгли на Масленицу в парке Никола-Ленивец под Калугой. Его назвали «замок корона-людоеда».
Инсталляцию создал основатель парка и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский. Он уверен, что этот ритуал прощания с зимой поможет распрощаться и с пандемией.
«И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, все будут здоровы», - приводит его слова ТАСС.
Торжественное сожжение гигантского арт-объекта собрало огромное количество зрителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой Вы скучный!
придурки
Интересно, а сколько стоило возведение этого замка?
Какое это отношение к Масленице имеет ? Никакого. Это скорее некая арт-акция и не более. У Масленицы же более древние мифологические корни. И вообще, в старину Масленицу отмечали 25 марта, когда солнце светило сильнее и дольше. А следовательно, снег потихоньку начинал таять. В настоящее время этот древний праздник начали отмечать ранее, чтобы он не мешал православным верующим соблюдать Великий Пост. Сейчас многие даже не понимают смысл сжигания фигуры Масленицы. Считается, что это просто проводы зимы. Но почему для этого используется огонь, мало кто знает. Все очень просто. Согласно славянской мифологии богиня зимы и смерти Мара была женой бога подземного царства Кощея. Последний вступил в битву с солнечным богом Даждьбогом. Мара решила помочь своему мужу. И плохо пришлось бы солнечному богу, если бы не помощь бога Огня Сварожича. Он испепелил Мару (при этом она не погибла, т.к. боги не умирают) и тем самым обеспечил победу Даждьбогу. Собственно эта битва символизирует борьбу зимы с весной, зимних морозов и солнца. В результате этой борьбы земля прогревается и из ее недр (царство Кощея) появляется новая жизнь. Так мифология перекликается с природными процессами, которые нас окружают.
Под Калугой сожгли готический замок . и весной 2019г сгорел Нотер дам де Пари. В 2021-2022 ждем повторения пожара.