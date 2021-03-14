Под Калугой на Масленицу сожгли 24-метровый «замок корона-людоеда»

14:30 14.03.2021

Гигантский арт-объект из лозы высотой 24 метра сожгли на Масленицу в парке Никола-Ленивец под Калугой. Его назвали «замок корона-людоеда».

Инсталляцию создал основатель парка и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский. Он уверен, что этот ритуал прощания с зимой поможет распрощаться и с пандемией.

«И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, все будут здоровы», - приводит его слова ТАСС.

Торжественное сожжение гигантского арт-объекта собрало огромное количество зрителей.