В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей в 1,5-2 МРОТа

15:19 15.03.2021

Депутат Госдумы Елена Строкова обратилась к зампреду правительства Дмитрию Григоренко с предложением установить молодым учителям (до 35 лет) единый федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России.

«Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие "молодой педагог", внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», - цитирует RT текст обращения.

Строкова считает, что это позволит избежать существенных отличий в зарплатах по регионам, в которых установлен разный уровень МРОТ.

При этом сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева в интервью «Говорит Москва» рассказала, что автором идеи была их организация.

«Мы выступаем за два МРОТ за ставку. Как формируется зарплата педагога? Сначала базовая ставка, а потом на неё начисляются повышающие коэффициенты — за стаж, за образование, за трудности какие-то в работе. У молодого учителя, который только приступил к работе, почти никаких повышающих коэффициентов нет, кроме, может, образования, если он окончил ВУЗ. Естественно, он обречён на маленькую зарплату. Если это один МРОТ, то это очень маленькая зарплата. Если базовая ставка будет два МРОТ, то это существенно укрепит позиции молодых учителей», - сказала Балуева.

Также она отметила и риски.

«Поскольку с нами всё время играют в какие-то игры, то игра может быть сейчас такая, что введут базовую ставку два МРОТ, а многие повышающие коэффициенты будут отменены. Тогда у кого-то будет такая же зарплата, а кто-то и проиграет. Важно, чтобы сохранились все коэффициенты и всё, что ранее начислялось, чтобы все эти расчёты оставались. Тогда такое нововведение будет иметь смысл», - подчеркнула она.