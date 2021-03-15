Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал ответственных за водную блокаду полуострова, пишет РИА Новости.

По его словам, организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, которые "бежали на Украину" после воссоединения полуострова с россией.

"Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - заявил Константинов, добавив, что ининциирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида за данные действия.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей", — пояснил политик, добавив, что экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами. 

Также, по словам Константинова, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.03.2021, 15:39
    Гость: Ха-ха-ха-ха-ха

    Даже не сомневаюсь, В.В., что это не запорожцы,а именно ты что-то там отвоевал у турок. Ха-ха-ха-ха.

  3. 15.03.2021, 15:39
    Гость: порядок в гавани вне зоны доступа

    Это порядок не совсем адекватный в головах россиян!
    Подумать только подковать блоху!А зачем?А затем ,чтоб у тех, у кого в голове полный порядок с порядком завидовали!
    Поставить макет рейхстага ?Ну тут понятно "можем повторить" Победители неадекватного порядка всегда должны быть в форме!
    Вот давеча сожгли 9-этажный замок на масленицу.Победители неадекватного порядка всегда должны быть в приподнятом настроении !
    Хапанули Крым .Победили порядок.А через 7 лет поняли что пить хоцца при любом порядке.
    Вот в Арктике проблем с водой не будет!Но как зеки будут там работать без инфраструктуры для создания элементарных бытовых человеческих условий, если там где они и есть люди гибнут пачками при отключении от кислорода(1з трупов не зеков!)

  4. 15.03.2021, 15:37
    Гость: Хм

    Страшновато как-то, потому как там можно огрести не слабо. Мы лучше в Украину попрём.

  5. 15.03.2021, 15:36
    Гость: Свместно нажитоу имущество?

    Совместно нажитое это всё, что создавал СССР. В том числе, кстати, и так называемое золото партии,которое таинственным образом исчезло в Москве, это и денежные вклады населения /текущие, страховки на свадьбу, на совершеннолетие и пр. и пр./, которые также таинственно исчезли там же и ещё очень много, ну просто очень много чего совместно нажитого присвоено Россией. Так что чья бы корова мычала.

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