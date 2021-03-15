Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

08:45 15.03.2021

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал ответственных за водную блокаду полуострова, пишет РИА Новости.

По его словам, организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, которые "бежали на Украину" после воссоединения полуострова с россией.

"Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - заявил Константинов, добавив, что ининциирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида за данные действия.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей", — пояснил политик, добавив, что экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами.

Также, по словам Константинова, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.