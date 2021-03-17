Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров

13:08 17.03.2021

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в будущем возглавит рейтинг самых богатых. По его мнению, на смену Потанину, Лисину и Михельсону в скором времени придут другие имена.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — приводит Forbes слова основателя Тинькофф Банка.

Павел Дуров — бывший основатель и владелец соцсети «ВКонтакте», а также основатель популярного мессенджера Telegram. Николай Сторонский — выходец из России и основатель британского финтех-стартапа Revolut. В свою очередь братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, — создали компанию мобильных приложений Playrix, головной офис которой сейчас находится в Ирландии.

Все приведенные Олегом Тиньковым бизесмены уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Дурова в $3,4 млрд, Сторонского — $1,1 млрд, братьев Бухманов — по $3,1 млрд у каждого.

Кроме того, Тиньков заявил, что, по его мнению, на сегодняшний день действительно прибыльный бизнес можно построить, только используя мобильные приложения.

«Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности. Потом потихоньку пошел онлайн-бизнес, диджитал, пришел «Яндекс», «Тинькофф» появился — пришли диджитал-миллиардеры. Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе», — заключил предприниматель.