Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров
Бизнесмен Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в будущем возглавит рейтинг самых богатых. По его мнению, на смену Потанину, Лисину и Михельсону в скором времени придут другие имена.
«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — приводит Forbes слова основателя Тинькофф Банка.
Павел Дуров — бывший основатель и владелец соцсети «ВКонтакте», а также основатель популярного мессенджера Telegram. Николай Сторонский — выходец из России и основатель британского финтех-стартапа Revolut. В свою очередь братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, — создали компанию мобильных приложений Playrix, головной офис которой сейчас находится в Ирландии.
Все приведенные Олегом Тиньковым бизесмены уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Дурова в $3,4 млрд, Сторонского — $1,1 млрд, братьев Бухманов — по $3,1 млрд у каждого.
Кроме того, Тиньков заявил, что, по его мнению, на сегодняшний день действительно прибыльный бизнес можно построить, только используя мобильные приложения.
«Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности. Потом потихоньку пошел онлайн-бизнес, диджитал, пришел «Яндекс», «Тинькофф» появился — пришли диджитал-миллиардеры. Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе», — заключил предприниматель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а-а-а! Вон оно как. А мы то думали сантехник Иванов, сварщик Петров и шахтер Сидоров.
Космополит Тиньков лучше бы прмаокивал в вопросах в которых он не компетентен и не обсуждал в сетях вопросы бизнеса с русской аудиторией. Где ситуация с чудовищной коррупцией в высших эшелонах власти дошла максимума, когда шаг влево или шаг вправо и сразу получишь от власти ярлык ярого антисемита. Какой мобайл? В потенциально самой богатой стране мира просто не дают подниматься реальному бизнесу, если ты не связан этническими узами с Правящей кастой космополитов.
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Если говорить по существу, то пусть этот господин спросит у своих единоверцев и ответственных в России за продвижение и развитие бизнеса либерал-космополитов Бравермана и Йофе. Почему в России, несмотря на многочисленных разговоры власти, наоборот, введен запрет на развитие реального бизнеса в стране. Нет никакой конкуренции. Кредиты самые дорогие в мире. Все крышуется сферху и бизнесменами просто назначаются сверху из АП по протекции.
что начинал он с водки?
успех молодого Цукербергера - это успех ЦРУ. Чей же в данном случае успех?
Его ещё не посадили в американскую тюрьму?