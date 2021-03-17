В Татарстане дети подожгли памятник Воину-освободителю

19:26 17.03.2021

Четырех детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в городе Заинск в Татарстан. Возбуждено дело по статье о об уничтожении воинских захоронений (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По предварительным данным, накануне четверо несовершеннолетних жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок. Огонь перекинулся на памятник и уничтожил его, пишут «Ведомости» со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета.

Судя по видео, опубликованному ведомством, монумент уничтожен огнем полностью.

Камеры наблюдения сняли момент поджога памятника. Полиция установила личности детей, на родителей составили протоколы, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об уничтожении захоронений и мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Памятник высотой в 6 метров у Вечного огня в Заинске установили в мае 2020 г., к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На сайте администрации города по этому поводу сообщалось, что монумент изготовлен из «огнеупорного полимера». Памятник, по данным СМИ, стоил 1,65 млн руб.