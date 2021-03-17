В Татарстане дети подожгли памятник Воину-освободителю
Четырех детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в городе Заинск в Татарстан. Возбуждено дело по статье о об уничтожении воинских захоронений (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).
По предварительным данным, накануне четверо несовершеннолетних жгли на вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок. Огонь перекинулся на памятник и уничтожил его, пишут «Ведомости» со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета.
Судя по видео, опубликованному ведомством, монумент уничтожен огнем полностью.
Камеры наблюдения сняли момент поджога памятника. Полиция установила личности детей, на родителей составили протоколы, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об уничтожении захоронений и мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Памятник высотой в 6 метров у Вечного огня в Заинске установили в мае 2020 г., к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На сайте администрации города по этому поводу сообщалось, что монумент изготовлен из «огнеупорного полимера». Памятник, по данным СМИ, стоил 1,65 млн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ладно буйствовать. Они, что эти дети такими родились ? Их такими сделала власть за которую ты ходишь и голосуешь. Советские детские фильмы показывать нельзя, там пионеры и комсомольцы, плакаты с Лениным и сплошные красные знамена. Откуда им знать о войне и Красной Армии если о советском вспоминают когда петух жареный клюнет, как с " Катюшей " вместо гимна. Где советские фильмы о войне, настоящие , а не новоделы с сексом в главной роли. Перечеркнув советское время нечего рыдать о памяти. Забили им голову репрессиями несчастных евреев врагов народа и ничего больше в новоделах нет, не говоря уже о детском и юношеском кино, его просто убили кремлеквкие оборотни и предатели на пару с Михалковым и сводным братом Кончаловским, съехавшин на репрессиях.
Да,стырили деньги,как всегда,а муляж из полимера,а может быть и из папье-маше покрашенного,выдали за настоящий памятник,а детишки-то тайну вскрыли.Ой-ёй-ёй.Шо,в первый раз что ли,чему тут удивляться,когда в стране после СССР проводится оголтелая и людоедская политика "грабь любой ценой" страну и народ,который и кормит этих же грабителей.
А на земле вокруг постамента остатки того самого «огнеупорного полимера»?
Кто-то украл деньги? (опять или снова).
Хоть бы из бетона его сделали. И то воспитанные этим режимом "дети" его сжечь не смогли бы.
Это дебилы.
Отправить в колонию и на этом закрыть вопрос.
Если памятник горит , то это не памятник а муляж. Если дети занимаются вандализмом то это результат той идеологии которую проводят мерзавцы пришедшие к власти в 91-м , хотя официально никакой идеологии нет. Идеологии грабежа страны, упадка культуры и образования.