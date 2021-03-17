Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине

20:54 17.03.2021

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — цитирует РБК представителя МИД Марию Захарову.

При этом она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

По ее словам, в консультациях с послом, кроме МИД, будут принимать участие другие профильные ведомства.

Ранее президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что лично предупреждал его о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы.

«Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы"», - рассказал Байден. «Он заплатит за это», - добавил американский президент.

Впоследствии журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

«Ммм, да», - ответил Байден.