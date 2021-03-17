Посла России в США вызвали в Москву после слов Байдена о Путине

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США.

«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — цитирует РБК представителя МИД Марию Захарову.

При этом она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

По ее словам, в консультациях с послом, кроме МИД, будут принимать участие другие профильные ведомства.

Ранее президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что лично предупреждал его о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы.

«Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы"», - рассказал Байден. «Он заплатит за это», - добавил американский президент.

Впоследствии журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

«Ммм, да», - ответил Байден.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.03.2021, 01:45
    Гость: Майские наказы

    Он не убийца, но труслив и не способен на решительные действия, одним словом Блаблабла.... Так и прокоптил 20 лет? А перья распускать не ему, проглотит и ещё обхаживать будет!

  3. 18.03.2021, 00:51
    Гость: Парацельс

    Там слов-то и не было
    Было просто мычание)
    Боится паршивец в открытую сказать))

  4. 18.03.2021, 00:30
    Гость: Осмелюсь спросить

    А Беню-фициара пригласили для консультаций? Или он уже сам догадался во всём признаться? и взять на себя все мокрухи?

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