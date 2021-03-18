Минкультуры планирует изменить систему льгот для посетителей музеев

10:13 18.03.2021

Министерство культуры РФ совместно с музейным сообществом пересмотрит существующую систему льгот для посетителей, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра культуры Аллу Манилову.

По ее словам, сейчас в федеральных музеях действует система льгот, которая была введена еще во времена СССР. Сегодня данную систему реализовать невозможно, так как ранее она обеспечивалась на 85% за счет собственных доходов и только на 15% за счет бюджета.

А потому необходимо найти баланс "между социальной миссией музеев и их экономикой". Манилова отметила, что "практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот".

Представитель Минкульта также добавила, что ведомство планирует создать закон для борьбы с сайтами-двойниками, что поможет бороться с "билетной мафией".