Минкультуры планирует изменить систему льгот для посетителей музеев

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Министерство культуры РФ совместно с музейным сообществом пересмотрит существующую систему льгот для посетителей, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра культуры Аллу Манилову.

По ее словам, сейчас в федеральных музеях действует система льгот, которая была введена еще во времена СССР. Сегодня данную систему реализовать невозможно, так как ранее она обеспечивалась на 85% за счет собственных доходов и только на 15% за счет бюджета. 

А потому необходимо найти баланс "между социальной миссией музеев и их экономикой". Манилова отметила, что "практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот". 

Представитель Минкульта также добавила, что ведомство планирует создать закон для борьбы с сайтами-двойниками, что поможет бороться с "билетной мафией".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 14:43
    Гость: Капитан Очевидность

    В советские времена все музеи для школьников были бесплатными.
    Сегодня же, главный интерес любого музея - зарабатывание денег.
    Воспитание молодежи не интересно никому. Ни государству, ни тем более музеям, потому как воспитание на хлеб не намажешь.

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