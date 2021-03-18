Минкультуры планирует изменить систему льгот для посетителей музеев
Министерство культуры РФ совместно с музейным сообществом пересмотрит существующую систему льгот для посетителей, пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра культуры Аллу Манилову.
По ее словам, сейчас в федеральных музеях действует система льгот, которая была введена еще во времена СССР. Сегодня данную систему реализовать невозможно, так как ранее она обеспечивалась на 85% за счет собственных доходов и только на 15% за счет бюджета.
А потому необходимо найти баланс "между социальной миссией музеев и их экономикой". Манилова отметила, что "практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот".
Представитель Минкульта также добавила, что ведомство планирует создать закон для борьбы с сайтами-двойниками, что поможет бороться с "билетной мафией".
Комментарии читателей Оставить комментарий
В советские времена все музеи для школьников были бесплатными.
Сегодня же, главный интерес любого музея - зарабатывание денег.
Воспитание молодежи не интересно никому. Ни государству, ни тем более музеям, потому как воспитание на хлеб не намажешь.
но понятно одно - будут повышать стоимость льготных билетов.