Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Фото с сайта duma.gov.ru

Урегулирование деятельности российских гостевых домов вошло в утвержденный перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в республику Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля», — говорится в релизе.
В пресс-службе отметили,что этот шаг позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

1 октября 2019 года в силу вступили поправки к Жилищному кодексу (закон о хостелах), которые запрещают работу средств размещения в жилых помещениях. Из-за них формат гостевых домов оказался вне правового поля.

Еще одно поручение от премьера получили Минцифры и Минэнерго — до 30 апреля они должны рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2021, 19:25
    Гость: gvozd

    кстати, Обратите внимание на постановку вопроса.
    по мнению мишуськина, людям в рф Запрещено заниматься чем либо Если на это Прямо не выдано разрешение Государством.
    уже никто не вспоминает формулу "разрешено ВСЕ что не запрещено".. с чего собсно и начиналась вся эта байда в 90х.
    и ведь это не далеко не только мишуськин - так вещают сегодня все чиновники в рф в соотв. с ЦУ из метрополии.
    у вас по ходу Украли еще одно Право.., а вы и не заметили даже.
    что Такой принцип делает с Вами - он превращает вас в Бесправных Крепостных на барщине.
    только в реальности, крепостные Имели Больше прав чем вы и барщина не была круглогодичной и ежедневной.
    да и кстати,
    само крепостное право было введено Именно для обеспечения Государственной Налоговой Системы..

  2. 18.03.2021, 18:18
    Гость: Гость

    Помним. Однако знаем, что нагло и мерзко пошли на насильственную "украинизацию исторической Малороссии – Донбасса, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева, ломая жизни и судьбы многих людей, не желавших превращаться из русских в украинцев (окраинцев)".

  5. 18.03.2021, 16:48
    Гость: Окончание

    "концерта" ООО "Российская Федерация" не за горами.
    Кабаев-Кривоногих пересобачился с половиной мира, влез в гонку вооружений со Штатами.
    В стране имеет "авторитет" на уровне плинтуса, занимается какой-то мелочевкой, вроде обедов в школах.
    Парняге откровенно нечем заняться. Силовики "рулят".

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