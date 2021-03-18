Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома

12:29 18.03.2021

Урегулирование деятельности российских гостевых домов вошло в утвержденный перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в республику Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля», — говорится в релизе.

В пресс-службе отметили,что этот шаг позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

1 октября 2019 года в силу вступили поправки к Жилищному кодексу (закон о хостелах), которые запрещают работу средств размещения в жилых помещениях. Из-за них формат гостевых домов оказался вне правового поля.

Еще одно поручение от премьера получили Минцифры и Минэнерго — до 30 апреля они должны рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами.