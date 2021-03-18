Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома
Урегулирование деятельности российских гостевых домов вошло в утвержденный перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в республику Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля», — говорится в релизе.
В пресс-службе отметили,что этот шаг позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.
1 октября 2019 года в силу вступили поправки к Жилищному кодексу (закон о хостелах), которые запрещают работу средств размещения в жилых помещениях. Из-за них формат гостевых домов оказался вне правового поля.
Еще одно поручение от премьера получили Минцифры и Минэнерго — до 30 апреля они должны рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кстати, Обратите внимание на постановку вопроса.
по мнению мишуськина, людям в рф Запрещено заниматься чем либо Если на это Прямо не выдано разрешение Государством.
уже никто не вспоминает формулу "разрешено ВСЕ что не запрещено".. с чего собсно и начиналась вся эта байда в 90х.
и ведь это не далеко не только мишуськин - так вещают сегодня все чиновники в рф в соотв. с ЦУ из метрополии.
у вас по ходу Украли еще одно Право.., а вы и не заметили даже.
что Такой принцип делает с Вами - он превращает вас в Бесправных Крепостных на барщине.
только в реальности, крепостные Имели Больше прав чем вы и барщина не была круглогодичной и ежедневной.
да и кстати,
само крепостное право было введено Именно для обеспечения Государственной Налоговой Системы..
Помним. Однако знаем, что нагло и мерзко пошли на насильственную "украинизацию исторической Малороссии – Донбасса, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева, ломая жизни и судьбы многих людей, не желавших превращаться из русских в украинцев (окраинцев)".
ж т.н. сауны и массажные салоны.
открывался с японскими роботами в качестве обслуги
"концерта" ООО "Российская Федерация" не за горами.
Кабаев-Кривоногих пересобачился с половиной мира, влез в гонку вооружений со Штатами.
В стране имеет "авторитет" на уровне плинтуса, занимается какой-то мелочевкой, вроде обедов в школах.
Парняге откровенно нечем заняться. Силовики "рулят".