Пенсионерке грозит 4 года лишения свободы за вырубку деревьев

15:19 19.03.2021

В отношении 72-летней жительницы Челябинской области возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев.

По версии следствия, пенсионерка предоставила в Чебаркульское лесничество недостоверные сведения об отсутствии у нее в доме газового отопления и таким образом незаконно получила право на заготовку древесины. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), наказание по которой составляет до 4 лет лишения свободы.

Отметим, что крупным размером в настоящей статье признается ущерб превышающий 50 тысяч рублей, особо крупным - 150 тысяч рублей.