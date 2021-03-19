Пенсионерке грозит 4 года лишения свободы за вырубку деревьев

В отношении 72-летней жительницы Челябинской области возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку деревьев.

По версии следствия, пенсионерка предоставила в Чебаркульское лесничество недостоверные сведения об отсутствии у нее в доме газового отопления и таким образом незаконно получила право на заготовку древесины. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), наказание по которой составляет до 4 лет лишения свободы.

Отметим, что крупным размером в настоящей статье признается ущерб превышающий 50 тысяч рублей, особо крупным - 150 тысяч рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 20:57
    Гость: полковник в отставке

    Очень интересный вопрос! И наболевший! Но для власти - риторический...

  5. 19.03.2021, 19:48
    Гость: Кот Мурр

    Вот если-бы она стыьрила и перевела в Лондон 3 лярда долларов пенсионного фонда как братья Минцы,то ей бы ни чего не было.А так сидеть бабке любившей утина.

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