В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

11:57 19.03.2021

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч», — сказала Пшеничная.

По ее словам, тренд планомерного снижения заболеваемости коронавирусом стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 года. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после перенесенной болезни, пояснила она.

По данным оперштаба на 19 марта, в России за минувшие сутки врачи диагностировали 9699 новых случаев COVID-19, 12 337 россиян выздоровели, 443 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 94 тысяч летальных исходов.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить об отмене масочного режима пока рано. По ее словам, все требования по профилактике COVID-19 остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.