В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-десяти тысяч», — сказала Пшеничная.
По ее словам, тренд планомерного снижения заболеваемости коронавирусом стала четко прослеживаться с конца декабря 2020 года. Этому способствовала совокупность факторов, в том числе вакцинация и наличие большого числа россиян с иммунитетом после перенесенной болезни, пояснила она.
По данным оперштаба на 19 марта, в России за минувшие сутки врачи диагностировали 9699 новых случаев COVID-19, 12 337 россиян выздоровели, 443 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 94 тысяч летальных исходов.
Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить об отмене масочного режима пока рано. По ее словам, все требования по профилактике COVID-19 остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
заболеваемость, смертность и госпитализация снижаются уже второй месяц. Уже и часть ковидников позакрывали. А Роспотреб только заметил снижение своей лживой статистики.
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А ведь на основе недостоверной статистики и решения неверные принимаются.
Вот из-за таких комментов люди и не идут на вакцинацию. То страшилки про чипирование, то про синдром аде, то про генную инженерию. Да и данные у вас старенькие.
а по данным Росстата к этой цифре умерших от Ковида можно смело добавить хотя бы 200тыс и тогда по числу умерших на 100тыс человек Россия займет почетное 1-е место в мире вытеснив с этого места Штаты
гестапо.
А в чем именно стабилизация состоит ? Начнем с того, что очень мало информации о темпах вакцинации в нашей стране. По крайней мере, на официальном уровне. Много болтовни относительно преимуществ наших вакцин и только. По последним данным из открытых источников в Интернет ситуация у нас такова. Полностью привито двумя компонентами вакцин 2 644 505 чел. (данные без учета 5 регионов). Привито одним компонентом вакцины 5 942 302 чел. (4.05% от населения). Буквально на днях услышал на телеканале РБК, что Россия по темпам вакцинации занимает "почетное" 60 место в мире. Даже не поверил, т.к. у нас столько галдежа по этому поводу в эфире. Проверил. Оказывается это так. Впереди нас по количеству вакцинированных на 1 тыс. населения такие страны как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Израиль, Чили (!), Марокко (1), Испания, Польша и проч.. Всех перечислять нет смысла. Мы находимся на уровне таких стран как Бразилия, Мексика, Аргентина. Вот это достойная компания. Вот это реальное положение дел, когда много болтовни, но мало толку.