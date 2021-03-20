Посол РФ: американцы прислали письма с извинениями за слова Байдена

12:22 20.03.2021

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к гражданам США с благодарностью за письма в поддержку развития дружественных отношений между нашими странами. Он также отметил, что многие американцы принесли извинения за необдуманные слова от США в адрес России.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", - написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook.

Дипломат отметил, что эта неравнодушная и активная позиция граждан свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации связей между российским и американским народами.

Анатолий Антонов выразил надежду, что администрация США прислушается к голосам своих граждан и прекратит "курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно.