Посол РФ: американцы прислали письма с извинениями за слова Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к гражданам США с благодарностью за письма в поддержку развития дружественных отношений между нашими странами. Он также отметил, что многие американцы принесли извинения за необдуманные слова от США в адрес России.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации", - написал Антонов на странице посольства РФ в США в Facebook.

Дипломат отметил, что эта неравнодушная и активная позиция граждан свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации связей между российским и американским народами.

Анатолий Антонов выразил надежду, что администрация США прислушается к голосам своих граждан и прекратит "курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.03.2021, 18:48
    Гость: Да неужели?

    Только что на Аляске американцы китайцев повозили мордой по столу. А могут и триллионы долларов отобрать.

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