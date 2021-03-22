СК предъявил пензенскому губернатору обвинение во взяточничестве

Фото с сайта wikimedia.org

Следственный комитет РФ предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. СК просит у Басманного суда Москвы отправить главу региона под арест, передает РБК.

Чиновник обвиняется в получении взятки в сумме 31 млн руб. при лоббировании интересов фармпроизводителей. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме него, обвинение было также предъявлено еще пяти фигурантам дела.

По версии следователей, губернатор получал деньги за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей для нужд учреждений здравоохранения медикаменты, изделия медицинского назначения и реактивы. При этом взяткодателями, как сообщили в СК, выступали глава «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Всем им — а также Геннадию Маркову и Федору Федотову — было предъявлено обвинение.

Иван Белозерцев был задержан утром 21 марта. В СК считают, что Шпигель за оказываемую помощь передал чиновнику машину Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Помимо этого, Шпигель вместе с Колосковым передали в качестве взятки главе региона 20 млн руб.

Во время проводимых обысков в доме Белозерцева было найдено около 500 млн и пистолет. После обысков глава региона был доставлен из Пензы в Москву для дальнейших следственных действий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.03.2021, 17:55
    Гость: думаю так

    Оправдают. Взятку получил при обстоятельствах непреодолимой силы - в тот день была магнитная буря. А он метеозависимый, не контролировал себя.

  2. 22.03.2021, 17:53
    Гость: Русь к топору!

    И что? Посадят одного - на его место придёт другой. Они же не боятся отсидки, потому что откупятся и выйдут по тихой досрочно. Нужны реальные адекватные наказания - а именно пуля промеж глаз и конфискация полная, с поражением в правах всей семьи. Дети за отцов не отвечают, скажете? Так вот пусть отцы и думают о своих детях прежде чем воровать. Это НЕ борьба с коррупцией, а лишь видимость. Замазаны все до самого верха. Думаете кого-то сильно взволновало, что он взяточник? Или до этого прям никто не знал? Просто стал кому-то мешать, не поделился во время. Сажать можно ЛЮБОГО чиновника и всегда найдётся за что.

  4. 22.03.2021, 17:24
    Гость: Правильно!

    Сначала надо было после гопнутых 90-ых стабилизировать и хоть чуть-чуть приподнять экономику, и только примерно 5 лет назад появилась возможность не спеша и аккуратно выдёргивать жульё и ворьё из экономики.

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