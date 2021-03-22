СК предъявил пензенскому губернатору обвинение во взяточничестве

11:29 22.03.2021

Следственный комитет РФ предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. СК просит у Басманного суда Москвы отправить главу региона под арест, передает РБК.

Чиновник обвиняется в получении взятки в сумме 31 млн руб. при лоббировании интересов фармпроизводителей. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме него, обвинение было также предъявлено еще пяти фигурантам дела.

По версии следователей, губернатор получал деньги за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей для нужд учреждений здравоохранения медикаменты, изделия медицинского назначения и реактивы. При этом взяткодателями, как сообщили в СК, выступали глава «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Всем им — а также Геннадию Маркову и Федору Федотову — было предъявлено обвинение.

Иван Белозерцев был задержан утром 21 марта. В СК считают, что Шпигель за оказываемую помощь передал чиновнику машину Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Помимо этого, Шпигель вместе с Колосковым передали в качестве взятки главе региона 20 млн руб.

Во время проводимых обысков в доме Белозерцева было найдено около 500 млн и пистолет. После обысков глава региона был доставлен из Пензы в Москву для дальнейших следственных действий.