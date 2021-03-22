Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом

Фото с сайта facebook.com

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант заразился COVID-19. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в твиттере.

«Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи», — сообщил Ургант.

Пресс-служба Первого канала заявила «Интерфаксу», что программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме. «Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир»,— сказали в пресс-службе.

С 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда заявил, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

«Вечерний Ургант» — одно из самых известных популярных развлекательных шоу Первого канала. Оно выходит с 2012 года поздно вечером с понедельника по пятницу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.03.2021, 17:59
    Гость: Ну

    русские сталь варят и землю пашут за гроши, а эти языком работают да "лица" корчат за миллионы.

  4. 22.03.2021, 17:27
    Гость: Юляка

    телевизор отдохнёт от этого "гения" ?
    Ага.Как не так.Научись читать до конца:этот гений за свое ЖАЛОВАНИЕ будет даже с реанимационной койки вещать.

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