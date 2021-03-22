Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом

13:48 22.03.2021

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант заразился COVID-19. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в твиттере.

«Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи», — сообщил Ургант.

Пресс-служба Первого канала заявила «Интерфаксу», что программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме. «Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир»,— сказали в пресс-службе.

С 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин тогда заявил, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

«Вечерний Ургант» — одно из самых известных популярных развлекательных шоу Первого канала. Оно выходит с 2012 года поздно вечером с понедельника по пятницу.