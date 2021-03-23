Кабмин поддержал проект о госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и МО

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается предоставить возможность получать госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). К мерам госзащиты, в частности, относится обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице, сообщает «Коммерсант».

Проект внесли депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев из «Единой России».

Сейчас сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР могут получить госзащиту только в некоторых случаях — например, при непосредственном участии в борьбе с терроризмом, осуществлении оперативно-разыскной или следственной деятельности или пресечении действий вооруженных преступников. При этом следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, ФСБ и ряда других органов могут получить госзащиту без каких-либо дополнительных условий.

В конце декабря Госдума приняла закон, позволяющий скрывать персональные данные силовиков даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. Под действие закона подпадают судьи, прокуроры, полицейские, сотрудники ФСБ, ФСИН, ФССП и ФСО, ряд категорий военных и росгвардейцев, а также работники контрольных органов, Счетной палаты, таможенники, налоговики и антимонопольщики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 02:47
    Гость: Гость

    «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн). … Напоминание. "А если сам по себе Байден туповат (или глуповат) — в этом значит Путин виноват". … А ложь не может быть в сродни с правдою! Помним: «Блажен человек, познавший себя» (прп. Исаак Сирин ).

  3. 23.03.2021, 23:03
    Гость: Значит

    Обычные граждане должны защищать себя сами?
    От бандитов,воров и тех же государственных подзащитных.

  4. 23.03.2021, 22:56
    Гость: ABCD

    Вы проснулись.. есть он! Причём Патриций сам себе его даровал и сам для себя подписал.
    "ВВП подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в конституцию.
    Согласно закону бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру."
    Злые языки тут же нашли интересные детали в этом законе.
    "В Госдуму внесли законопроект, разрешающий бывшему президенту нарушать закон после отставки. Лишить его неприкосновенности будет крайне трудно"
    "Другими словами, после отставки бывший президент сможет нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию.
    В нынешней редакции закона сказано, что бывшего президента нельзя привлечь к ответственности «за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента"
    Если проще, если с бодуна он решит с окна дома шарахнуть по толпе из АК, то даже административный штраф не получит.

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