Кабмин поддержал проект о госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и МО
Российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается предоставить возможность получать госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР). К мерам госзащиты, в частности, относится обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице, сообщает «Коммерсант».
Проект внесли депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев из «Единой России».
Сейчас сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР могут получить госзащиту только в некоторых случаях — например, при непосредственном участии в борьбе с терроризмом, осуществлении оперативно-разыскной или следственной деятельности или пресечении действий вооруженных преступников. При этом следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, ФСБ и ряда других органов могут получить госзащиту без каких-либо дополнительных условий.
В конце декабря Госдума приняла закон, позволяющий скрывать персональные данные силовиков даже при отсутствии угрозы их жизни и здоровью. Под действие закона подпадают судьи, прокуроры, полицейские, сотрудники ФСБ, ФСИН, ФССП и ФСО, ряд категорий военных и росгвардейцев, а также работники контрольных органов, Счетной палаты, таможенники, налоговики и антимонопольщики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время» (А. Линкольн). … Напоминание. "А если сам по себе Байден туповат (или глуповат) — в этом значит Путин виноват". … А ложь не может быть в сродни с правдою! Помним: «Блажен человек, познавший себя» (прп. Исаак Сирин ).
ненавидят.
Обычные граждане должны защищать себя сами?
От бандитов,воров и тех же государственных подзащитных.
Вы проснулись.. есть он! Причём Патриций сам себе его даровал и сам для себя подписал.
"ВВП подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в конституцию.
Согласно закону бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру."
Злые языки тут же нашли интересные детали в этом законе.
"В Госдуму внесли законопроект, разрешающий бывшему президенту нарушать закон после отставки. Лишить его неприкосновенности будет крайне трудно"
"Другими словами, после отставки бывший президент сможет нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию.
В нынешней редакции закона сказано, что бывшего президента нельзя привлечь к ответственности «за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента"
Если проще, если с бодуна он решит с окна дома шарахнуть по толпе из АК, то даже административный штраф не получит.
Скорее намордники для всех остальных, и не из синей ткани а из стальной сетки.