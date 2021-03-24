Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение
После того как Кремль запретил иностранцам владеть землей в Крыму, от своих участков отказались около 500 человек и компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики.
Всего зарубежным лицам в Крыму до подписания президентом Владимиром Путиным указа принадлежало около 11,5 тысяч участков. Большинством этих земель владели украинцы. Согласно документу, который вступил в силу 20 марта, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.
Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах. Если же иностранцы в течение года с момента издания указа не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, сообщил Росреестр.
Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ российского лидера.
«ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи ЕС не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию», — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так вот и вся загвоздка-почему нельзя в Крыму и в Сочи, а самое главное-если человек купил землю и платит за нее налоги, пусть там хоть крапива, если законодательство позволяет, растет? Или трава или бурьян-главное платить вовремя налог на землю. Понятно, что цены должны быть разные на землю, но что делает на ней купивший ее человек, не должно касаться государства, если не нарушается закон. Даже здесь на Кубани, даже в нашем районе, так много пустующей земли.
Оно сможет и правильно, НО тогда надо перестать лезть в дела хохлов и полоскать их ежедневно по всем телеканалам и перестать орать "Украины никогда не было, это наша земля".
Мне собственно Крым по барабану, но это доюавит лишних санкций и напряженности в отношениях с ЕС и Америкой.
Вот только не надо махать руками и кричать "А нам всё равно"
Нам может и ДА, и тем наверху очень не всё равно.
Браво, классно сказано.
как всегда наврал.Землю могут только выкупить по рыночной (справедливой)цене..Чаще, дороже рыночной
награбленное!