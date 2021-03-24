Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

10:45 24.03.2021

После того как Кремль запретил иностранцам владеть землей в Крыму, от своих участков отказались около 500 человек и компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на госкомитет по государственной регистрации и кадастру республики.

Всего зарубежным лицам в Крыму до подписания президентом Владимиром Путиным указа принадлежало около 11,5 тысяч участков. Большинством этих земель владели украинцы. Согласно документу, который вступил в силу 20 марта, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.

Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах. Если же иностранцы в течение года с момента издания указа не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, сообщил Росреестр.

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ российского лидера.

«ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи ЕС не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию», — говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.