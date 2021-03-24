Борисов: США начнут разрывать контракты с РФ в сфере высоких технологий
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что США начнут в одностороннем порядке разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий.
«Те, которые они захотят, - разорвут. Там же (в новом санкционном списке - прим. ред.) ведь написано - в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», - цитирует его слова ТАСС.
Также он отметил, что ограничения могут затронуть и авиаотрасль. Например, в перечни российских организаций, против которых вашингтонская администрация может объявить санкции, входит корпорация «Иркут», являющаяся разработчиком пассажирских самолетов МС-21.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну позвони Борисову, скажи, что ты им недоволен. чего здесь тявкать?
я порылся кто он - и думаю что очень приличный дядечка. годен для своей должности.
а тебе удачи - покажись врачу желчь вижу у тебя в избытке.
Пора приостанавливать поставки шасси для Боинга. И титан тоже. Пусть из секвойев атругают корпуса.
ограничения могут затронуть и авиаотрасль. Например, в перечни российских организаций, против которых
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/03/24/otnosheniya-rossii-i-ssha/886589-borisov-ssha-nachnut-razryvat-kontrakty-s-rf-v-
А ЧТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ?
Это то, что на утро он не помнит, что куда крутил.
Нам трубу достроить и окраину нагнуть.С потерей других "высоких технологий" проблем не будет.
За бабло они нам и starпёра президента продадут.