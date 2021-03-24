Борисов: США начнут разрывать контракты с РФ в сфере высоких технологий

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что США начнут в одностороннем порядке разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий.

«Те, которые они захотят, - разорвут. Там же (в новом санкционном списке - прим. ред.) ведь написано - в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», - цитирует его слова ТАСС.

Также он отметил, что ограничения могут затронуть и авиаотрасль. Например, в перечни российских организаций, против которых вашингтонская администрация может объявить санкции, входит корпорация «Иркут», являющаяся разработчиком пассажирских самолетов МС-21.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 20:13
    Гость: IgS

    ну позвони Борисову, скажи, что ты им недоволен. чего здесь тявкать?

    я порылся кто он - и думаю что очень приличный дядечка. годен для своей должности.

    а тебе удачи - покажись врачу желчь вижу у тебя в избытке.

  2. 24.03.2021, 20:01
    Гость: Похоже

    Пора приостанавливать поставки шасси для Боинга. И титан тоже. Пусть из секвойев атругают корпуса.

  3. 24.03.2021, 20:00
    Гость: ШО, ОПЯТЬ?

    ограничения могут затронуть и авиаотрасль. Например, в перечни российских организаций, против которых

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/03/24/otnosheniya-rossii-i-ssha/886589-borisov-ssha-nachnut-razryvat-kontrakty-s-rf-v-

    А ЧТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ?

  5. 24.03.2021, 19:39
    Гость: Nic

    Нам трубу достроить и окраину нагнуть.С потерей других "высоких технологий" проблем не будет.
    За бабло они нам и starпёра президента продадут.

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