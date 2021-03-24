Борисов: США начнут разрывать контракты с РФ в сфере высоких технологий

16:10 24.03.2021

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что США начнут в одностороннем порядке разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий.

«Те, которые они захотят, - разорвут. Там же (в новом санкционном списке - прим. ред.) ведь написано - в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать», - цитирует его слова ТАСС.

Также он отметил, что ограничения могут затронуть и авиаотрасль. Например, в перечни российских организаций, против которых вашингтонская администрация может объявить санкции, входит корпорация «Иркут», являющаяся разработчиком пассажирских самолетов МС-21.