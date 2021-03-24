09:29 24.03.2021

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса, открывшуюся в Москве на ВДНХ 12 марта, сообщается на сайте СК.

"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ряд СМИ высказывали негативно о проходящей выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием закрыть экспозицию. По мнению противников выставки, она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих. В РПЦ заявили, что экспозиция не несет образовательных целей, а ее посетители должны задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым также обладают мертвые.

Выставка "Мир тела" состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации. При этом методе все жидкости организма заменяются на твердеющий пластик. Это позволяет телу застывать в любой позе. Метод был разработан доктором фон Хагенсом в 1977 году. Для экспозиции используются только тела доноров. На сайте выставки указано, что за все время ее существования экспозицию посетило более 50 млн человек.

Организаторы выставки заявляют, что экспозиция помогает узнать больше об устройстве собственного тела, а экспонаты демонстрируют анатомические аспекты «в таком формате, который невозможно воспроизвести в книгах или изображениях».

Отмечается, что выставка прошла этическую экспертизу: перед проведением экспозиции в США в 2004 году и 2017 годах комитет, состоящий из богословов, специалистов по этике и медицинских экспертов, ознакомился с ее содержанием и подписал «Этическое обозрение».