Принят закон, позволяющий Путину претендовать на два президентских срока

Владимир Путин

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока, до 2036 года, сообщает ТАСС.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы и запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 20:15
    Гость: "склеить ласты" - значит умереть.

    Ещё можно копыта отбросить, дать дуба, и т.п., не очень благозвучные.

  2. 24.03.2021, 20:13
    Гость: против русских из Туркмении

    В там есть русские?

    Если серьёзно, то этот Русский вряд ли на самом деле русский.

Все комментарии (82)
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