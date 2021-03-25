Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в середине апреля

Власти Москвы рассматривают возможность смягчения ограничений на проведение массовых мероприятий ближе к концу апреля, пишет "Интерфакс".

По словам источника агентства, это будет зависеть от эпидемической обстановки. "Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля", - подчеркнул он.

По данным РБК, 9 мая планируется проведение шествия "Бессмертный полк" в очном формате. Так как полной определенности нет, то организаторы шествия прорабатывают и онлайн-вариант. 

К этому времени в Москве могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий, рассказал изданию источник, близкий к столичным властям. Предположительно, они могут быть сняты уже к 26 апреля, когда запланировано проведение фестиваля "Пасхальный дар".

Также на 9 мая уже запланировано проведения Парада Победы на Красной площади в обычном формате. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что присутствие и количество зрителей на мероприятии будет зависеть от норм, определенных Роспотребнадзором. 

По данным газеты "Известия", к концу марта не исключено и смягчение ограничений на заполняемость залов театров и кинотеатров с 50 до 75%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 25.03.2021, 10:16
    Гость: Кац

    Т.е. бесплатный концерт "Крым наш" на 80 тысяч человек - это не массовое мероприятие?

Все комментарии (7)
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