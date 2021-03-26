В РФ предложили запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу алкогольной и табачной продукции покупателям с детьми.
Как пишет RT, соответствующее письмо Волынец направила на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
В документе отмечается, что родители часто посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии алкоголь или сигареты. Это, в свою очередь, может способствовать "возникновению раннего интереса у детей" к данной продукции, что может затем перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.
Таким образом, подобные действия родителей могут оказать негативное влияние на ребенка и его здоровье в будущем.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — резюмирует Волынец.
Омбудсмен напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры для сокращения потребления алкоголя среди молодежи и называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все видят Власть тупо косит под патриотов. Давайте признаемся себе в том, что лже-либерализация, лже-демократизация, лже-патриотизация тесно переплелись в России в уродливого отвратительного либерального спрута, который душит и уничтожает наш русский народ. Они скрытно проникают в школы, колледжи, лицеи, институты, университеты, академии, учебные и научные центры разного рода, в фонды и общественные палаты, в СМИ и на ТВ, в церковь и культуру, вербуя своих сторонников из граждан мира и лиц "либеральной национальности", радетелей общечеловеческих ценностей с "человеческим лицом", отравляя сознание полуправдой, ложной информацией и дешевым популизмом.
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Ничего другого, кроме курса на дальнейшее ограбление народа, сегодняшняя Путинская власть Кремлевских русофобов предложить не может, не хочет и не в состоянии, т. к. ничего другого делать не умеет. Эта нетерпимая ситуация все глубже погружает страну в ужас бесконечной самоликвидации, выходом из которой может быть только победа русского народа. Только слепой не может видеть что все последние 30 лет у власти находится абсолютно коррумпированный безнациональный антирусский режим, государство стало одной большой воровской пирамидой, выборы превратились в фальсификацию и дешевый фарс, суды служат коррумпированной власти, а не закону.
Вообще-то поведение власти кажется хаотичным и не заслуживает абсолютно никакого доверия. Прошедшие огромные социальные протесты людей по всей стране после роликов Алексея Навального о чудовищной коррупции в самых высших эшелонах власти напугали Правящую верхушку лже-либераллов и крипто-троцкистов во власти. Власть мечется из стороны в сторону.
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Вот и сейчас принимают какие-то бессмысленные популистские законы и правила игры, лживо ряжутся в русские одежды и микрируют под патриотов. При этом именно они все последние 30 лет травили людей наркотой и алкоголем, вгоняли наш русский народ в нищету и безисходность, низводили наше русское самосознание до положения изгоев, завлекали в страну полчища мигрантов и недружественных нам лохов.
После покупки заходит шпынь сидящий в засаде и начинает кошмарить малый бизнес.
Если курящих на улице сажать в тюрьму, однажды к вам, будь вы хоть трижды некурящим, могут подойти менты и сказать: "Вы курили, и точка. Если надо, найдутся и свидетели. Так что ближайшие несколько лет ждёт вас небо в клеточку". Потому что им план раскрываемости выполнять будет надо. И поверьте, никто не станет искать окурки, вашу ДНК на них, смотреть записи с камер... Повяжут, может даже выбьют признание, а потом спокойно приговорят. Этого вы хотите?
А Ирина Волынец подумала о последствиях ? Описываю рабочую ситуацию. Приходит в магазин родитель с ребенком за продуктами, сигаретами и алкоголем. Понятно, что последнее ему не продадут в присутствии ребенка. Он оставляет ребенка у входа в магазин, а сам пошел по прилавкам шарить. А ребенок предоставлен самому себе. Это лучше ? А ведь так и будет.