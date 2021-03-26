В РФ предложили запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми

09:35 26.03.2021

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу алкогольной и табачной продукции покупателям с детьми.

Как пишет RT, соответствующее письмо Волынец направила на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В документе отмечается, что родители часто посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии алкоголь или сигареты. Это, в свою очередь, может способствовать "возникновению раннего интереса у детей" к данной продукции, что может затем перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.

Таким образом, подобные действия родителей могут оказать негативное влияние на ребенка и его здоровье в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — резюмирует Волынец.

Омбудсмен напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры для сокращения потребления алкоголя среди молодежи и называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.