Россиянку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

14:56 29.03.2021

65-летняя жительница России Галина Довгополая получила 12 лет колонии общего режима за госизмену. Такое решение принял Севастопольский городской суд.

"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Как сообщили в пресс-службе суда, Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота. В частности, она собирала сведения "о сроках действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время". Передача этих данных другому государству могла нанести вред безопасности РФ.

Дело подсудимой рассматривалось в закрытом режиме, так как в ходе судебного заседания озвучивались факты, которые являются государственной тайной страны.

Приговор в законную силу не вступил, адвокаты могут обжаловать его.