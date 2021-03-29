Россиянку приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
65-летняя жительница России Галина Довгополая получила 12 лет колонии общего режима за госизмену. Такое решение принял Севастопольский городской суд.
"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.
Как сообщили в пресс-службе суда, Довгополая собирала для разведки Минобороны Украины сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота. В частности, она собирала сведения "о сроках действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время". Передача этих данных другому государству могла нанести вред безопасности РФ.
Дело подсудимой рассматривалось в закрытом режиме, так как в ходе судебного заседания озвучивались факты, которые являются государственной тайной страны.
Приговор в законную силу не вступил, адвокаты могут обжаловать его.
Комментарии читателей Оставить комментарий
один-единственный факт продажи секретов теми, о которых ты пишешь. А иначе ты - балабол. Скорее всего - хохляцкий
ей что же не подбросили?
фсб особо успешно получается работать против пожилых женщин. К чему бы?
Порядочный и честный человек. И лавров и песковым. Хотели медведева упомянуть? Так остальные при чем?
она иноагент или не иноагент?