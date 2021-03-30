В Кремле назвали экстремальным сценарием разрыв отношений с США
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об отношениях с Вашингтоном на фоне заявлений президента Джо Байдена о Владимире Путине и вызова российского посла в Москву.
По словам пресс-секретаря российского лидера, с дипломатом будут проведены требуемые консультации, после чего начнется «ревизия двусторонних отношений» при новой администрации Соединенных Штатов.
«После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — сказал Песков. Отвечая на вопрос, является ли разрыв отношений с Вашингтоном чем-то из области фантастики, он заявил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно».
Ранее Дмитрий Песков заявил об однозначном нежелании Джо Байдена наладить отношения с Москвой. Песков подчеркивал, что в дальнейшем при взаимодействии с США Россия будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания американского лидера в адрес российского коллеги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая то лицемерная позиция у Кремля. С одной стороны они жутко обиделсо на США за личные неприятные высказывания США в сторону Гегемона, с другой тот же Гегемон просто молча терпит ПЯТИЛЕТНЕЕ хамство мелких спортивных чиновников США, позволяя им издеваться на символами России, флагом, гимном итд..
И как это называется?
Если каждый по 300 велосипедов то не смогут на нас напасть
Аттож..прекрасная маркиза.Тем более говорить с позиции силы оне по ходу и не собираются ,они уже давно действуют с позиции победителей (в 3мировой).лет так ,дцать .Хоть т н. мягкой хоть или ..а,то и по мелочи ,недвижку диповскую отбирают .
Лука ,балансирует чтобы его страну не взяли под полный контроль как слева ,так и справа .Пока ему это чудом удается делать уже лет 25 .
Кто то забыл что, конституцию РСФСР из танков расстреляла антисоветская армия в 93 г перешедшая в очередной раз на сторону ебна ..или им опять тогда ю,после 91 к то то забыл приказ конституции,законам,гражданам ,родине служить ?!20 млн русских невидимая рука рынка уже унесла за 27 лет а,никто и не знает ..они ,типа просто не вписались в поле чудес .