В Кремле назвали экстремальным сценарием разрыв отношений с США

09:32 30.03.2021

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал об отношениях с Вашингтоном на фоне заявлений президента Джо Байдена о Владимире Путине и вызова российского посла в Москву.

По словам пресс-секретаря российского лидера, с дипломатом будут проведены требуемые консультации, после чего начнется «ревизия двусторонних отношений» при новой администрации Соединенных Штатов.

«После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — сказал Песков. Отвечая на вопрос, является ли разрыв отношений с Вашингтоном чем-то из области фантастики, он заявил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно».

Ранее Дмитрий Песков заявил об однозначном нежелании Джо Байдена наладить отношения с Москвой. Песков подчеркивал, что в дальнейшем при взаимодействии с США Россия будет учитывать это обстоятельство. Поводом для данного заявления послужили критические высказывания американского лидера в адрес российского коллеги.