Путин увеличил премию за укрепление единства российской нации до 5 млн руб.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении в два раза размера премии за укрепление единства российской нации, которая вручается главой государства.

«С учетом ее значимости мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», - сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также президент поздравил первых лауреатов этой премии - главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича, сообщает «Интерфакс».

Лауреаты премии, отметил Путин, «создали уникальный инновационный издательский проект - антологию современной литературы народов России».

Путин также напомнил, что с 1 марта начался новый этап приема документов на соискание этой премии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 19:57
    Гость: Нужно

    Рассекретить и донести до общественности списки сталинских палачей и их потомков.

  2. 30.03.2021, 19:40
    Гость: Евгений В

    Какое единство, полный бред? О каком единстве и о какой нации он говорит? У него даже в своем окружении ни какого единства давно уже нет. Судя по ситуации его уже и там мало кто слушает. Он что хочет чтобы люди были едины с его чиновничьим ворьем?

  3. 30.03.2021, 19:09
    Гость: Гость

    5 миллионов за укрепления единства нации...:)))
    - Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
    - Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
    Могут! И пусть спасут.

  4. 30.03.2021, 18:59
    Гость: Вктр

    Непонятно, Единство означает единый. Если есть единое , зачем его укреплять. Укреплять надо то, что сединяешь из разных частей, то есть то , что ещё не единое.

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