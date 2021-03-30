Путин увеличил премию за укрепление единства российской нации до 5 млн руб.
Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении в два раза размера премии за укрепление единства российской нации, которая вручается главой государства.
«С учетом ее значимости мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», - сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Также президент поздравил первых лауреатов этой премии - главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича, сообщает «Интерфакс».
Лауреаты премии, отметил Путин, «создали уникальный инновационный издательский проект - антологию современной литературы народов России».
Путин также напомнил, что с 1 марта начался новый этап приема документов на соискание этой премии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рассекретить и донести до общественности списки сталинских палачей и их потомков.
Какое единство, полный бред? О каком единстве и о какой нации он говорит? У него даже в своем окружении ни какого единства давно уже нет. Судя по ситуации его уже и там мало кто слушает. Он что хочет чтобы люди были едины с его чиновничьим ворьем?
5 миллионов за укрепления единства нации...:)))
- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Могут! И пусть спасут.
Непонятно, Единство означает единый. Если есть единое , зачем его укреплять. Укреплять надо то, что сединяешь из разных частей, то есть то , что ещё не единое.
Надеюсь, это он из своей зарплаты выплачивает.