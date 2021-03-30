Путин увеличил премию за укрепление единства российской нации до 5 млн руб.

15:41 30.03.2021

Президент России Владимир Путин принял решение об увеличении в два раза размера премии за укрепление единства российской нации, которая вручается главой государства.

«С учетом ее значимости мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», - сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также президент поздравил первых лауреатов этой премии - главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича, сообщает «Интерфакс».

Лауреаты премии, отметил Путин, «создали уникальный инновационный издательский проект - антологию современной литературы народов России».

Путин также напомнил, что с 1 марта начался новый этап приема документов на соискание этой премии.