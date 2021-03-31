Путин допустил национализацию срывающих гособоронзаказ предприятий

Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Президент РФ Владимир Путин допустил национализацию компаний, которые выполняют гособоронзаказ со сбоями. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер пояснил, что такой инструмент можно использовать для сохранения занятости.

«Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — сказал глава государства.

Владимир Путин высказал эту мысль на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 — 2023 годы. Он также отметил, что сейчас идет подготовка к целой серии совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий.

«Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства», — добавил президент.

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