ФАС и Минсельхоз отрицают риски дефицита сахара в России
Федеральная антимонопольная служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара в России, сообщили в ведомстве. Такой же позиции придерживаются в Минсельхозе. Ранее «Известия» писали, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.
Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют»,— заявили в пресс-службе ФАС. В релизе говорится, что служба следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.
По информации Министерства сельского хозяйства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства, отгружаемые объемы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.
«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции»,— заявили в ведомстве.
Газета «Известия» сообщила ранее, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По информации газеты, проблемы начались после объявления о том, что власти готовы выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители рассчитывают возобновить торги после получения от правительства компенсации в пять рублей за 1 кг.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что бы все поверили нужно чтобы это сказал самый главный чиновник. уж ему то все поверят сразу.
Развал СССР,те же люди те же действия
В рыночной экономике дефицита не бывает..невидимая рука рынка ,эффективный частный собственник и его ночные сторожа все дают всегда(ну почти ..) и в "полном фарше" в качестве предложения по
Безграничым рыночным ценам потребителям ..кроме изобилия денег у широких масс трудящихся конечно на покупки всего этого...
так ведь все сети в рф принадлежат иностранцам и они закупки ведут на западе.
а в мире Скачок Цен на продукты вообще и на сахар в частности - результат говид Аферы Левых.
Отрицание и сокрытие проблем - этим рьяно занимается власть.
Еще и преследованием тех, кто проблемы озвучил.