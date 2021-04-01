ФАС и Минсельхоз отрицают риски дефицита сахара в России

Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин

Федеральная антимонопольная служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара в России, сообщили в ведомстве. Такой же позиции придерживаются в Минсельхозе. Ранее «Известия» писали, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.

Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют»,— заявили в пресс-службе ФАС. В релизе говорится, что служба следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.

По информации Министерства сельского хозяйства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства, отгружаемые объемы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции»,— заявили в ведомстве.

Газета «Известия» сообщила ранее, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По информации газеты, проблемы начались после объявления о том, что власти готовы выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители рассчитывают возобновить торги после получения от правительства компенсации в пять рублей за 1 кг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.04.2021, 20:49
    Гость: ну

    что бы все поверили нужно чтобы это сказал самый главный чиновник. уж ему то все поверят сразу.

  3. 01.04.2021, 12:59
    Гость: тд

    В рыночной экономике дефицита не бывает..невидимая рука рынка ,эффективный частный собственник и его ночные сторожа все дают всегда(ну почти ..) и в "полном фарше" в качестве предложения по
    Безграничым рыночным ценам потребителям ..кроме изобилия денег у широких масс трудящихся конечно на покупки всего этого...

  4. 01.04.2021, 12:54
    Гость: gvozd

    так ведь все сети в рф принадлежат иностранцам и они закупки ведут на западе.
    а в мире Скачок Цен на продукты вообще и на сахар в частности - результат говид Аферы Левых.

  5. 01.04.2021, 12:50
    Гость: Бобёр

    Отрицание и сокрытие проблем - этим рьяно занимается власть.
    Еще и преследованием тех, кто проблемы озвучил.

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