ФАС и Минсельхоз отрицают риски дефицита сахара в России

11:13 1.04.2021

Федеральная антимонопольная служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара в России, сообщили в ведомстве. Такой же позиции придерживаются в Минсельхозе. Ранее «Известия» писали, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.

Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют»,— заявили в пресс-службе ФАС. В релизе говорится, что служба следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.

По информации Министерства сельского хозяйства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства, отгружаемые объемы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции»,— заявили в ведомстве.

Газета «Известия» сообщила ранее, что производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям. По информации газеты, проблемы начались после объявления о том, что власти готовы выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за 1 кг. Изготовители рассчитывают возобновить торги после получения от правительства компенсации в пять рублей за 1 кг.