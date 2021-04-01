Черных коллекторов предложили лишать свободы на срок до 12 лет

07:55 1.04.2021

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за незаконную деятельность сборщиков задолженностей с физических лиц.

Как пишет газета "Известия", документ предполагает внесение изменений в УК РФ в виде новой статьи за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности. и статьи 150 и 151 УПК РФ.

Предполагается, что новая статья будет предусматривать наказание за угрозы, применение насилия, ничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Подобные действия предложено наказывать в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы от пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

За такие же действия, но совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Отмечается, что документ готовы поддержать во всех фракциях Госдумы, а правительство РФ уже дало на него положительный отзыв.