Проект «Дом-2» перезапустили на другом телеканале

15:33 2.04.2021

Реалити-шоу «Дом-2» будет перезапущено на телеканале «Ю». Его будут вести в том числе Ольга Бузова и Ксения Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Первый выпуск намечен уже на 19 апреля в 22:00 по Москве. Реалити будет выходить с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

В конце 2020 года о закрытии «Дома-2» объявил телеканал ТНТ, на котором шоу вышло впервые в 2004 году. Доля аудитории регулярных вечерних выпусков «Дом-2» старше четырех лет снизилась с 6,5% в 2018 году до 4,9% в 2020-м, отмечала компания Mediascope.

В то же время проект показывал впечатляющие финансовые результаты, несмотря на падение доли зрителей. По информации РБК, только прямая реклама, выходившая в эфирах «Дома-2» в 2016–2017 годах, стоила около 50 миллионов долларов в год. Помимо этого, телеканал зарабатывал еще до 145 миллионов рублей на digital-проектах, связанных с шоу.