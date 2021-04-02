Проект «Дом-2» перезапустили на другом телеканале

Фото с сайта film.ru

Реалити-шоу «Дом-2» будет перезапущено на телеканале «Ю». Его будут вести в том числе Ольга Бузова и Ксения Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Первый выпуск намечен уже на 19 апреля в 22:00 по Москве. Реалити будет выходить с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

В конце 2020 года о закрытии «Дома-2» объявил телеканал ТНТ, на котором шоу вышло впервые в 2004 году. Доля аудитории регулярных вечерних выпусков «Дом-2» старше четырех лет снизилась с 6,5% в 2018 году до 4,9% в 2020-м, отмечала компания Mediascope.

В то же время проект показывал впечатляющие финансовые результаты, несмотря на падение доли зрителей. По информации РБК, только прямая реклама, выходившая в эфирах «Дома-2» в 2016–2017 годах, стоила около 50 миллионов долларов в год. Помимо этого, телеканал зарабатывал еще до 145 миллионов рублей на digital-проектах, связанных с шоу.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
Новые людоедские фантазии от Зе-команды
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
Избранное
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
«В реальности Байден и Харрис назначили на все ключевые должности представителей коррупционной группы Клинтон-Обамы»
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Деньги всем и ни за что: спасет ли безусловный базовый доход человечество?
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
«Сила взаимной ненависти такова, что Нагорный Карабах может быть либо армянским, либо азербайджанским, но абсолютно точно он не будет общим домом для обоих народов»
Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня
СССР продолжает существовать даже для украинских националистов и олигархов
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»