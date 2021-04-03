Володин предложил исключить Украину из Совета Европы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Украины должно понести ответственность за смерть пятилетнего ребенка под Донецком в результате применения беспилотника, и Европе нужно дать оценку инциденту.
"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины", - написал Володин в своем официальном телеграм-канале в субботу вечером.
Он также заявил, что "необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы". По мнению спикера, это может способствовать уменьшению числа жертв в конфликте на юго-востоке Украины.
Володин отметил, что о смерти ребенка не сообщили западные СМИ и власти стран Запада не дали оценку инциденту. По мнению председателя Госдумы, ответственность за трагедию лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.
В субботу народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели мальчика 2016 года рождения на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, пишет "Интерфакс".
"ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка. В результате погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения местная жительница 1954 г.р.", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой народной милиции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Киев - мать городов русских. Киевская Русь. Никто не отменял.
Почему бы не быть тому, что было?
Москва будет переименована в будущем. Ее название будет Москалия.
Во деревня!Космодром Байконур-гербовая(гробовая) печать ликвидации СССР.
заветы свинофермы имени Ленина:
"Зачем нам такой мир ,если он не исключит Украину из Совета Европы"
Как уже надоела лицемерная пропаганда. Правда она другая.
Поражает ваше невежество. Проснитесь вьюнош.