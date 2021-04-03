Володин предложил исключить Украину из Совета Европы

Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Украины должно понести ответственность за смерть пятилетнего ребенка под Донецком в результате применения беспилотника, и Европе нужно дать оценку инциденту.

"Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины", - написал Володин в своем официальном телеграм-канале в субботу вечером.

Он также заявил, что "необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы". По мнению спикера, это может способствовать уменьшению числа жертв в конфликте на юго-востоке Украины.

Володин отметил, что о смерти ребенка не сообщили западные СМИ и власти стран Запада не дали оценку инциденту. По мнению председателя Госдумы, ответственность за трагедию лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

В субботу народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели мальчика 2016 года рождения на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, пишет "Интерфакс".

"ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка. В результате погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения местная жительница 1954 г.р.", - говорится в сообщении, распространённом в субботу пресс-службой народной милиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.04.2021, 02:26
    Гость: К чукче

    Киев - мать городов русских. Киевская Русь. Никто не отменял.
    Почему бы не быть тому, что было?
    Москва будет переименована в будущем. Ее название будет Москалия.

  2. 04.04.2021, 02:21
    Гость: до основанья ,а затем ...кто был никем тот станет всем

    Во деревня!Космодром Байконур-гербовая(гробовая) печать ликвидации СССР.

  3. 04.04.2021, 01:56
    Гость: ждуну И.В.С.

    заветы свинофермы имени Ленина:
    "Зачем нам такой мир ,если он не исключит Украину из Совета Европы"

Все комментарии (16)
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