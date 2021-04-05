Навального перевели в медсанчасть с признаками респираторного заболевания

22:02 5.04.2021

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области, был переведен в медико-санитарную часть с признаками респираторного заболевания.

В Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» сообщили, что «у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура». В ФСИН также отметили, что у Навального были взяты необходимые анализы, в том числе на COVID.

«В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», - заявили в ФСИН.

Ранее сообщалось, что у Навального появился сильный кашель, а температура поднялась до 38,1. При этом сам оппозиционер рассказал, что трое из 15 человек в его отряде были госпитализированы с туберкулезом. Также Навальный пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание. По его словам, заключенные питаются «кашей типа клей и перемерзшей картошкой».