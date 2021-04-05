Навального перевели в медсанчасть с признаками респираторного заболевания

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области, был переведен в медико-санитарную часть с признаками респираторного заболевания.

В Федеральной службе исполнения наказаний «Известиям» сообщили, что «у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура». В ФСИН также отметили, что у Навального были взяты необходимые анализы, в том числе на COVID.

«В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», - заявили в ФСИН.

Ранее сообщалось, что у Навального появился сильный кашель, а температура поднялась до 38,1. При этом сам оппозиционер рассказал, что трое из 15 человек в его отряде были госпитализированы с туберкулезом. Также Навальный пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание. По его словам, заключенные питаются «кашей типа клей и перемерзшей картошкой».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.04.2021, 05:27
    Гость: Штурман

    Этому блохеру никак не доходит что колония не пионерлагер и не ресторан "Арагви". Почему российские СМИ обсуждают только высказывания этого зыка,его физическое состояние (температуру,кашель,стул) и нет ни одного слово про политических заключенных из "Левого фронта" осужденных на более длительные сроки и содержащихся в местах заключения с намного тяжелыми условиями чем Навальный. Его специально пиарят чтобы после отсидки вновь сделать хероем выдержавших ужастно тяжелые условия турмы и подать этого жулика в качестве жертвы беззакония и издевательств путинского режима. Однозначно за его спиной мафия из российских олигархов работающих в связке с Ходоковским,Чичваркиным и Арашуковым являющиеся кукловодами и финансистами бойцов 5-ой колонны. Почему власть не борется с ними? Предполагаю что они спонсоры не только известных либерастов,но и некоторых либерастов в верхушке власти вышедшие из гайдаровского курятника и входящие в состав команды самого гаранта.

  3. 06.04.2021, 05:16
    Гость: Громко зевая

    Многогранен наш сиделец. Новичок, радикулит, ишиас, респираторное заболевание. И везде выживает. Ждем поноса.
    Насчет картошки. После лобстеров конечно совсем другой спектр вкусовых ощущений

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