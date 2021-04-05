Минфин закупит в апреле рекордный в 2021 году объем валюты

© KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов потратит на закупку иностранной валюты свыше 185 млрд рублей в апреле — это рекордный уровень с января 2021 года. Валюту Минфин будет закупать по новой структуре — в корзину войдет японская иена и китайский юань, сообщила пресс-служба кабмина.

Закупка валюты будет проводиться в период с 7 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года, суточный объем покупки составит 8,4 млрд рублей. Всего за месяц министерство намерено купить иностранную валюту на 185,7 млрд рублей. Это рекордный объем выделяемых средств с начала 2021 года после возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила: в январе на эти цели Министерство финансов выделило 106,3 млрд рублей, в феврале — 45,6 млрд рублей, в марте — 148,1 млрд рублей.

Рост объема покупки валюты связан с позитивным прогнозом ведомства по нефтегазовым доходам — в апреле их объем составит 212,6 млрд рублей (на 26,9 млрд рублей больше базового месячного объема нефтегазовых доходов).

Новые закупки будут осуществляться по обновленной валютной структуре — доля американского доллара и евро в ней уменьшены с 45% до 35%, включены японская иена с долей 5%, китайский юань с долей 15%, а также сохранена доля британских фунтов стерлингов на уровне 10%.

В марте прошлого года, когда нефтяные котировки рухнули после развала сделки ОПЕК+, Центробанк приостановил покупку валюты и начал ее продажу. Покупка валюты была возобновлена только в января 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 01:42
    Гость: Питон

    Они там в Минфине что последние идиоты? Они уже потеряли $1.3 млрд купив китайские тугрики которые просели и снова их покупают. Уже бы лучше белорусские зайчики купили и то меньше бы потеряли если деньги девать не куда.

  3. 06.04.2021, 00:55
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Всё банально - идёт директивное затыкание дыр вместо системной работы.

  4. 06.04.2021, 00:02
    Гость: Андрей Хабаровский

    Скажите пожалуйста,что мне делать,смеяться или плакать?От этого что у меня пенсия вырастет или цены на продукты и бензин а также тарифы на жкх снизятся?

  5. 05.04.2021, 23:41
    Гость: Парацельс

    Им просто деваться некуда)
    Всё что они напечатали в виде рублей надо куда-то деть)
    Поэтому они будут покупать валюту, курс резаной бумаги будет расти, потом они на ту валюту которую они купили выкупят на 20% больше рублей по выросшему курсу))
    ЦБ РФ и есть главный спекуль в стране))
    Это и ежу ясно))

Все комментарии (12)
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