В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян

Паспорт РФ

Граждане России смогут не менять паспорта в случае принятия законопроекта о внесении изменений в последнюю страницу документа, пишет РИА Новости.

Законопроект был разработан МВД России. Он предполагает дополнение текста памятки для его владельца. 

Сейчас там размещена выноска из положения о паспорте гражданина Российской Федерации. В МВД предложили внести изменения, которые будут напоминать, что это основной документ гражданина и им обязаны владеть с 14 лет. Также там будет указано, что по желанию в паспорт могут быть добавлены отметки о группе крови и резус-факторе, а также приведен перечень причин признания документа недействительным.

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", — цитирует агентство комментарий представителей ведомства.

Действующим положением о паспорте гражданина Российской Федерации предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

Планируемые изменения также устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.04.2021, 11:56
    Гость: Никто

    его не убирал. Он стал не обязательным. Пойди и впиши, никто тебя не расстреляет

Все комментарии (6)
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