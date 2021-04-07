Путин отправил в отставку главу республики Тува

16:11 7.04.2021

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Врио главы региона был назначен Владислав Ховалыг.

Ховалыг будет исполнять обязанности главы Тувы до новых выборов. В 2008-2018 годах он занимал пост мэра Кызыла — столицы Тувы. Шолбан Кара-оол руководил республикой с 2007 года.

В марте 2021 года Кара-оол был включен экспертами в список губернаторов, имеющих наибольшую вероятность досрочной отставки. В том же месяце фракция ЛДПР Верховного Хурала Республики Тыва потребовала его ухода в отставку. Тогда депутаты провели анализ социально-экономического развития республики за 2007-2020 годы и выяснили, что «по итогам деятельности правительства за годы руководства Шолбана Кара-оола Тува оказалась на периферии развития России».

Ховалыг в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений республики, а после ухода с должности мэра Кызыла был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт», говорится в его биографии на сайте компании.