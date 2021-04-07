Путин отправил в отставку главу республики Тува
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Врио главы региона был назначен Владислав Ховалыг.
Ховалыг будет исполнять обязанности главы Тувы до новых выборов. В 2008-2018 годах он занимал пост мэра Кызыла — столицы Тувы. Шолбан Кара-оол руководил республикой с 2007 года.
В марте 2021 года Кара-оол был включен экспертами в список губернаторов, имеющих наибольшую вероятность досрочной отставки. В том же месяце фракция ЛДПР Верховного Хурала Республики Тыва потребовала его ухода в отставку. Тогда депутаты провели анализ социально-экономического развития республики за 2007-2020 годы и выяснили, что «по итогам деятельности правительства за годы руководства Шолбана Кара-оола Тува оказалась на периферии развития России».
Ховалыг в 2007-2008 годах занимал пост министра земельных и имущественных отношений республики, а после ухода с должности мэра Кызыла был назначен гендиректором АО «Тываэнергосбыт», говорится в его биографии на сайте компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кУсать хочеца.
В деревянной мастерской самого Кожеедовича фигурки из деревы вырезают.
У Шойгу теперь другой уровень. До Кара-оола был Барумский клан,западные тывинцы. Кара-оола Хемский клан,и помощники его оттуда же,шагонарские. Дава,спикер Верховного Хурала. Впрочем разницы ни какой. А что касается такой жизни-ну так сами же в девяностых годах хотели свободы,за малым не отсоединились от России. Так что что заработали,то и получите. Но видимо не нравится что заработали,побежали вслед за русскими "оккупантами". В Красноярске,Минусинске,Абакане уже много,права начинают качать. Но там же и основная масса выехавших из Тывы русских. Понятно что не дай Бог что случится серьезное.
Куда бежите, товарищи? И почему без флагов, транспарантов с лозунгами?
Ответ: Бежим из Коммунизма к счастью!!! А там, как выяснилось не нужны, ни флаги, ни транспаранты с лозунгами!!
У вас там разве не клан Шойгу или его ставленники сидят у бюджетного "костра"??
Это точно