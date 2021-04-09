Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал Алексей Русских. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Ранее действующий губернатор области Сергей Морозов объявил о том, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке.
"Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", — говорится в тексте документа.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года. По времени своего пребывания на посту главы региона он являлся старейшим губернатором в России. Его полномочия истекали в 2021 году. Ранее он заявлял, что планирует баллотироваться на очередной губернаторский срок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сегодня Цезарь, завтра ничто.
править вечно. Что же произошло?
"святые№ места долго пустыми не бывают. Хотя бы написали чем и в какой области отличился или чей родственник, друг, муж, какие достижения и заслуги, как с бизнесом и недвижимостью в теплых краях.
Любопытно -сейчас надо заносить за этот пост или надо заносить чтобы не рекомендовали? Ведь должность экстремальная 10% идет в тюрьму. И главное -стали сажать не по понятиям! Посадили Белых,Фургала-понятно-за честность. А пензенского за что? Ведь свой в доску!
Тут призадумаеься. Кому сидеть охота?
и генерала назначить
все рано оных девать некуда