Путин назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

07:36 9.04.2021

Временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал Алексей Русских. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее действующий губернатор области Сергей Морозов объявил о том, что подал президенту прошение о своей добровольной отставке.

"Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", — говорится в тексте документа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2005 года. По времени своего пребывания на посту главы региона он являлся старейшим губернатором в России. Его полномочия истекали в 2021 году. Ранее он заявлял, что планирует баллотироваться на очередной губернаторский срок.