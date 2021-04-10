Главред «Важных историй» Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

12:32 10.04.2021

9 апреля в квартире главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина сотрудники ФСБ провели обыск, который продолжался более шести часов. После этого Анина увезли на допрос в Следственный комитет России (СКР), сообщает «Коммерсант».

Проект «Важные истории» специализируется на журналистских расследованиях, его в 2020 году создали журналисты «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. До этого Анин работал редактором отдела расследований «Новой газеты».

По информации адвоката Анина Анны Ставицкой, обыск проходил по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения). Адвокат сообщила, что дело 2016 года возобновили 24 марта 2021 года. Анин проходит в статусе свидетеля.

Допрос завершился 10 апреля около 1:30, Роман Анин отказался давать показания. По словам Анны Ставицкой, его вызовут на допрос повторно в понедельник, 12 апреля. «Дело по статье о неприкосновенности частной жизни, хотя вся статья (материал в "Новой газете".—ред.) основана на фотографиях из Instagram, которые публиковала Ольга Сечина»,— сказал Роман Анин после допроса. «Изъяли все флешки, все компьютеры, телефоны даже те, которые мне не принадлежат, изъяли документы»,— добавил он. При этом никаких оснований для проведения допроса ночью не было, считает адвокат Анина Василий Грищак.

В 2016 году в «Новой газете» вышел материал «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. Позже суд обязал газету опровергнуть сведения из статьи, из-за которой глава «Роснефти» Игорь Сечин подал иск.

Иск также подавала Ольга Сечина, но его отклонили из-за неправильного составления, сообщила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. По ее словам, дело было не закрыто, а приостановлено. «Видимо, стоит ожидать обыска у главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и в редакции — потому что ответчиков по иску тогда было трое: Анин, Муратов и "Новая газета"»,— сказала пресс-секретарь.