«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость канала НТВ

15:06 12.04.2021

По оценкам медиахолдинга, стоимость принадлежащего ему телеканала НТВ составляет 13,6 млрд рублей.

В марте 2021 года АО «Газпром-Медиа Холдинг», головная компания холдинга, выкупила у дочернего ООО «Аура-Медиа» почти 158,9 млн обыкновенных акций АО «Телекомпания НТВ». При номинальной стоимости одной акции 1 коп. за пакет в рамках внутренней сделки заплатили 6,95 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные последней бухгалтерской отчетности АО.

В результате доля компании «Газпром-Медиа» в АО «Телекомпания НТВ» выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб. (около $179 млн по курсу ЦБ на день сделки).

За последние 20 лет это единственная официальная оценка НТВ.

При этом НТВ лишь однажды раскрывал свои финансовые результаты по МСФО: по итогам 2011 года выручка вещателя превысила 20,7 млрд руб., операционная прибыль - 5,3 млрд руб., чистая прибыль - 4,4 млрд руб. Для сравнения: по РСБУ в том году выручка АО «Телекомпания НТВ», основного юрлица телеканала, равнялась 20,3 млрд руб., прибыль от основной деятельности - 3,9 млрд руб., чистая прибыль - 3,7 млрд руб.

По итогам 2020 года выручка по РСБУ АО «Телекомпания НТВ» составила 17,9 млрд руб., прибыль от основной деятельности - 1,2 млрд руб., чистая прибыль - 3 млрд руб. Зафиксировать такую чистую прибыль основному юрлицу вещателя помогла господдержка: НТВ получил из бюджета не только традиционную субсидию на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах (почти 1,3 млрд руб.), но и дополнительные 2 млрд руб. на осуществление деятельности в «условиях ухудшения финансового положения», вызванного пандемией и девальвацией рубля.