Госдума запретила изымать домашних животных за долги

13:58 13.04.2021

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий изъятие за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, внести такие изменения нужно «исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам». Он отметил, что животные часто становятся членами семьи, их изъятие - «очень болезненное событие».

В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными, сообщает ТАСС.