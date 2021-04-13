Госдума запретила изымать домашних животных за долги
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий изъятие за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, внести такие изменения нужно «исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам». Он отметил, что животные часто становятся членами семьи, их изъятие - «очень болезненное событие».
В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными, сообщает ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не бойся Тузик, сказал заёмщик 7 кредита.
Какие гуманисты. Нынешнее законодательство позволяет лишать должников даже единственного жилья. Я уже не говорю об изъятии денежных средств и иного имущества. А тут животных нельзя изымать. И где они потом жить вместе будут ? На улице ?