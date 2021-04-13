Госдума запретила изымать домашних животных за долги

Грустная собака

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий изъятие за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, внести такие изменения нужно «исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам». Он отметил, что животные часто становятся членами семьи, их изъятие - «очень болезненное событие».

В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными, сообщает ТАСС.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.04.2021, 15:36
    Гость: stalker

    Какие гуманисты. Нынешнее законодательство позволяет лишать должников даже единственного жилья. Я уже не говорю об изъятии денежных средств и иного имущества. А тут животных нельзя изымать. И где они потом жить вместе будут ? На улице ?

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