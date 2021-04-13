За смерть брата от рук полицейских свердловчанке выплатят 400 тысяч рублей

19:11 13.04.2021

Ленинский районный суд Екатеринбурга увеличил до 400 тысяч рублей сумму компенсации морального вреда Екатерине Головко, брат которой скончался после избиений в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила.

«Сегодня судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Москалева при новом рассмотрении дела после отмены в кассации по нашей жалобе решения о взыскании 100 000 рублей, присудила Екатерине Головке - сестре замученного в отделе полиции Станислава Головко 400 000 рублей с МВД РФ. Сумма мизерная. Просили 4 260 000», - написал адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Головко был доставлен в отдел полиции N17 в Нижнем Тагиле. 30 сентября из-за ухудшения самочувствия его увезли в больницу, где спустя три дня он скончался от травм. В декабре 2018 г. три полицейских были признаны виновными по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), но оправданы по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Один участник избиения получил три с половиной года колонии общего режима, второй - три года четыре месяца, третий - три года два месяца. В сентябре 2019 г. решением нижнетагильского суда бывших полицейских освободили условно-досрочно, сообщает Накануне.ру.