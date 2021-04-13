За смерть брата от рук полицейских свердловчанке выплатят 400 тысяч рублей
Ленинский районный суд Екатеринбурга увеличил до 400 тысяч рублей сумму компенсации морального вреда Екатерине Головко, брат которой скончался после избиений в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила.
«Сегодня судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Москалева при новом рассмотрении дела после отмены в кассации по нашей жалобе решения о взыскании 100 000 рублей, присудила Екатерине Головке - сестре замученного в отделе полиции Станислава Головко 400 000 рублей с МВД РФ. Сумма мизерная. Просили 4 260 000», - написал адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.
Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Головко был доставлен в отдел полиции N17 в Нижнем Тагиле. 30 сентября из-за ухудшения самочувствия его увезли в больницу, где спустя три дня он скончался от травм. В декабре 2018 г. три полицейских были признаны виновными по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), но оправданы по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Один участник избиения получил три с половиной года колонии общего режима, второй - три года четыре месяца, третий - три года два месяца. В сентябре 2019 г. решением нижнетагильского суда бывших полицейских освободили условно-досрочно, сообщает Накануне.ру.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дык .Бутина была со своим папиком все право на короткий ствол хотела ..длинного ей было мало ... а,кто ж ей дасть.
Вот по этому власть никогда не даст в руки народа короткоствол.
Потому, что любой у нас тут же начнёт наводить справедливость в отношении чиновников и полис ментов.
Но что то мне подсказывает, что не за горами тот день, когда в разрешении властей уже никто не будет нуждаться, а полис-менты будут некоторые районы проскакивать не останавливаясь, что бы например гранату не словить ненароком.
Систематическое разрушение гражданского общества обычно заканчивается или гражданской войной, или войной власти с народом.
400,000р за убитого человека?
Это примерно 5200$. Для чиновников в РФ гражданин столько стоит? Как раз похороны на 150тр и памятник ещё 250тр и поминки на 50тр.
Вполне укладываются родственники.
Россия начинает уже напоминать "Гондурас" в годы гражданской войны. Только тут с народом воюют чиновники, которые выступают в роли наёмников Питерского ОПГ.
Предлагаете открыто отстреливаться от полицменов? Ещё хуже будет. Так не пойдёт. Не время.
жизнь россиянина стоит 5 т.$. Дворец в Геленджике стоит жизни 200 000 россиян.