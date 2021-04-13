Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.
«[Санкционные] ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал официальный представитель Кремля.
Лучший способ хеджирования таких рисков, по словам Пескова, — это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», то есть «систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела» и так далее. Он добавил, что российская платежная система «Мир» уже «окрепла» и «ни у кого нет сомнений», что в дальнейшем она будет «использоваться глобально».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что сама Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У России осталось инвестиций в госбонды США всего на 6 млд долл, а несколько лет назад было 140 млд долл. Сокращает свои инвестиции и Китай. Ешь ананасы, бумажки печатай, буржуй, скоро придут из Китая с Россией ребята, на станок твой печатный наложат печать!
Рано или поздно нужно же заканчивать с этой пустой, ничем не обеспечнной зелёной бумажкой! У России есть свои платежные карты Мир, у России есть своя платежная банковская система СПФС - система передачи финансовых сообщений. У России естьзакрытый военный Интернет и суверенный Интернет - Рунет,естьсвои серверы и свои дата-центры. У России есть своя система Глонасс. Подобное есть и в Китае. Чем раньше Россия, Китай, Иран, Индия, Турция и другие отключатся от СВИФТ, тем раньше придёт конец зеленой бумажке! Китай уже производит реальной промышленной
ХЕДЖИРОВАНИЕ рисков! Во как! Что бы такое понять российской школы не достаточно. Необходима заморская выучка!
О! Стадо сторонников жёстких мер против России заблеяло в форуме.
Нужно было отключать еще в марте 2014 года, а не ждать и дать подготовиться.