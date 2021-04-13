Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

«[Санкционные] ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал официальный представитель Кремля.

Лучший способ хеджирования таких рисков, по словам Пескова, — это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», то есть «систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела» и так далее. Он добавил, что российская платежная система «Мир» уже «окрепла» и «ни у кого нет сомнений», что в дальнейшем она будет «использоваться глобально».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что сама Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 16:07
    Гость: Виктор

    У России осталось инвестиций в госбонды США всего на 6 млд долл, а несколько лет назад было 140 млд долл. Сокращает свои инвестиции и Китай. Ешь ананасы, бумажки печатай, буржуй, скоро придут из Китая с Россией ребята, на станок твой печатный наложат печать!

  2. 13.04.2021, 16:02
    Гость: Виктор

    Рано или поздно нужно же заканчивать с этой пустой, ничем не обеспечнной зелёной бумажкой! У России есть свои платежные карты Мир, у России есть своя платежная банковская система СПФС - система передачи финансовых сообщений. У России естьзакрытый военный Интернет и суверенный Интернет - Рунет,естьсвои серверы и свои дата-центры. У России есть своя система Глонасс. Подобное есть и в Китае. Чем раньше Россия, Китай, Иран, Индия, Турция и другие отключатся от СВИФТ, тем раньше придёт конец зеленой бумажке! Китай уже производит реальной промышленной

  3. 13.04.2021, 15:54
    Гость: Иван

    ХЕДЖИРОВАНИЕ рисков! Во как! Что бы такое понять российской школы не достаточно. Необходима заморская выучка!

  4. 13.04.2021, 15:52
    Гость: Жирик и Полнолуние

    О! Стадо сторонников жёстких мер против России заблеяло в форуме.

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