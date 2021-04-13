Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard

14:29 13.04.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

«[Санкционные] ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал официальный представитель Кремля.

Лучший способ хеджирования таких рисков, по словам Пескова, — это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», то есть «систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела» и так далее. Он добавил, что российская платежная система «Мир» уже «окрепла» и «ни у кого нет сомнений», что в дальнейшем она будет «использоваться глобально».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что сама Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.