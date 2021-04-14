Убыток российских авиаперевозчиков в 2020 году достиг почти 125 млрд рублей

09:48 14.04.2021

Почти 125 млрд рублей составил суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года, пишет РБК.

Основная часть убытков пришлась на "Аэрофлот" (96,53 млрд.руб), далее следуют "Уральские авиалинии" (5,85 млрд руб), "Сибирь" (бренд S7, 5,23 млрд руб).

Отмечается, что чистый убыток всей группы "Аэрофлот" (с учетом авиакомпаний "Россия" и "Победа") за 2020 год составил 123,2 млрд рублей против чистой прибыли 13,5 млрд рублей. При этом "Победа" закончила 2020 год с чистой прибылью в размере 1,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, 2021 год пассажирская авиация также понесет финансовые потери, которые могут составить около трети от совокупного чистого убытка прошлого года (порядка 40 млрд рублей).