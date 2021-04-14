Убыток российских авиаперевозчиков в 2020 году достиг почти 125 млрд рублей

Пассажирский самолет

Почти 125 млрд рублей составил суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года, пишет РБК.

Основная часть убытков пришлась на "Аэрофлот" (96,53 млрд.руб), далее следуют "Уральские авиалинии" (5,85 млрд руб), "Сибирь" (бренд S7, 5,23 млрд руб).

Отмечается, что чистый убыток всей группы "Аэрофлот" (с учетом авиакомпаний "Россия" и "Победа") за 2020 год составил 123,2 млрд рублей против чистой прибыли 13,5 млрд рублей. При этом "Победа" закончила 2020 год с чистой прибылью в размере 1,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, 2021 год пассажирская авиация также понесет финансовые потери, которые могут составить около трети от совокупного чистого убытка прошлого года (порядка 40 млрд рублей).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2021, 21:41
    Гость: Ник

    Авиакомпания считают как убыток астрономические зарплаты ТОПов,пилотов и т.д.Так пусть приведут свои зарплаты по средним зарплатам по стране и тогда все авиакомпании окажутся еще и в прибыли.

  2. 14.04.2021, 16:10
    Гость: с Урала

    Я сейчас разрыдаюсь от сочувствия. А убытки людей, обычных граждан, а не суперкорпораций кого-то волнуют?

  3. 14.04.2021, 16:09
    Гость: За Советскую Родину!

    Вы при капитализме хотите, что бы так было? Нет, батенька. Только социализм заинтересован в простом работяге.

  4. 14.04.2021, 16:00
    Гость: отдыхающему

    Возможно уже было известно, что после 30 апреля бандеровцы будут начинать провокации.

  5. 14.04.2021, 14:49
    Гость: Шило - Виктору

    Спасибо конечно, за расклад по Украине, мне ее экономика по бубну! Меня Родина волнует,наша!!! Надеюсь соотечественник.

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