Российский рынок труда потерял рекордное число молодых сотрудников

11:03 14.04.2021

Число занятого в России населения в возрасте от 15 до 29 лет за 2020 год снизилось на 1,01 миллиона человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным издания, количество работников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9%, в возрастной группе от 25 до 29 лет - на 8,2%, в возрастной группе 20-24 лет - на 4,5%

Отмечается, что с 2016 года убыль данной возрастной группы на рынке труда ни разу не опускалась ниже уровня полумиллиона человек в год.

Наибольшее снижение молодых сотрудников зафиксировано в Амурской области (на 22%, 19 тыс. человек), Северной Осетии (на 20%, 11 тыс челоек), Мурманской области, в Бурятии, в Севастополе.