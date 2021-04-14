Российский рынок труда потерял рекордное число молодых сотрудников

Число занятого в России населения в возрасте от 15 до 29 лет за 2020 год снизилось на 1,01 миллиона человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным издания, количество работников в возрасте от 15 до 19 лет снизилось на 24,9%, в возрастной группе от 25 до 29 лет - на 8,2%, в возрастной группе 20-24 лет - на 4,5%

Отмечается, что с 2016 года убыль данной возрастной группы на рынке труда ни разу не опускалась ниже уровня полумиллиона человек в год.

Наибольшее снижение молодых сотрудников зафиксировано в Амурской области (на 22%, 19 тыс. человек), Северной Осетии (на 20%, 11 тыс челоек), Мурманской области, в Бурятии, в Севастополе. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2021, 22:03
    Гость: личный опыт

    "Гордившихся Братской ГЭС, новыми автомобилями Победа, Волга, ЗиМ, ЗиЛ,ГАЗ, МАЗ КрАЗ, МЗМА, Атомным ледоколом Ленин первым в мире, Ту104 первым в мире реактивным пассажирским."
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    Как же вы так все профукали, что нашелся только один человек - Валерий Саблин, который стал вам правду говорить, так вы его расстреляли?

  2. 14.04.2021, 21:19
    Гость: КУРС

    "Рынок труда потерял ....". (Цитата). Нет что-бы по русски сказать: - "безработица увеличилась".

  3. 14.04.2021, 20:31
    Гость: коренной москвич

    Да, теоритически возможно, но где им найти столько " профессоров " , вот вопрос.

  4. 14.04.2021, 20:29
    Гость: коммунист

    Никита не уничтожал наркоматы, он их преобразовал в Министерства. Его задумкой было создание Совнархозов ( Совет народного хозяйства ) и планирование по территориальному принципу. Тем самым он вводил как бы местное самоуправление. Если бы это делалось в Швейцарии, "мобыть" из этого, что то и вышло, но в СССР в его огромной территорией и многообразием природных условий возникшее местничество региональных руководителей завалило эту глупую идею. В отличии от нынешнего рулевого, Никита искренне верил в то, что делает это для блага построения коммунизма, без двойного дна. Идея Совнархозов провалилась и Алексею Николаевичу Косыгину пришлось долго ставить местных руководителей в стойло. Хрущев вообще верил в идею построения коммунизма. Именно он убрал из общественного транспорта контролеров продававших билеты и поставил кассы самообслуживания в расчете на честность пассажиров оплачивающих проезд. Сейчас это может выглядеть дико, но раньше бросали 5 копеек в кассу и самостоятельно отрывали билет.
    Это было послевоенное время, время счасливых людей, победителей. Гордившихся тем, что первыми в мире открыли человечеству дорогу в космос. Гордившихся Братской ГЭС, новыми автомобилями Победа, Волга, ЗиМ, ЗиЛ,ГАЗ, МАЗ КрАЗ, МЗМА, Атомным ледоколом Ленин первым в мире, Ту104 первым в мире реактивным пассажирским. Так помпезно не отмечали 9 мая потому, что и без него было, что отмечать и чем гордиться. Это сейчас за него цепляются
    как за соломину, больше то не за что зацепиться.

  5. 14.04.2021, 20:27
    Гость: Макар

    Совершенно верно. Вся экономика настроена под купи-продай, обмани, украли. Но что-то производить...нет, не наш метод.

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