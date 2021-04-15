В Госдуме предложили разрешить использовать пилы при сборе валежника

18:08 15.04.2021

Законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым

Поправки в Лесной кодекс предполагают расшифровку понятия слова «валежник» и отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя c расшифровкой этого понятия, пишет ИА REGNUM.

Прописывается, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров, легких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — отметил Нилов.

Авторы инициативы возмущены тем, что многие регионы приняли нормативные акты, которые полностью исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса.