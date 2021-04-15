В Госдуме предложили разрешить использовать пилы при сборе валежника

© KM.RU, Татьяна Бывшук

Законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым

Поправки в Лесной кодекс предполагают расшифровку понятия слова «валежник» и отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя c расшифровкой этого понятия, пишет ИА REGNUM.

Прописывается, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров, легких бензопил.

«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — отметил Нилов.

Авторы инициативы возмущены тем, что многие регионы приняли нормативные акты, которые полностью исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 01:12
    Гость: ABCD

    Можно подумать, что в России кто-то вообще интересовался мнением чиновников, что им в лесу и как собирать.

  2. 16.04.2021, 00:27
    Гость: Макар

    Просто ужас какой-то. И ведь идут! И выбирают! Воистину, Бог решил наказать несчастную Россию.

  3. 16.04.2021, 00:02
    Гость: *

    Поражает актуальность всех этих законодательных инициатив.Пожалуй даже вскоре разрешат облизывать почтовую марку как слева-направо так и справа-налево.Валежник,чепыжник...А десятки миллионов га леса каждый год горит,пофиг.Что не сгорело воруют и гонят за бугор...Отравили и загадили своим хозяйствованием все и вся...Как же они уже достали -никчемные бездельники!

  5. 15.04.2021, 23:40
    Гость: Зоя

    Мне думается, таким образом Дума издевается над народом.
    Развлечение у неё такое. И царьку, опять же, угождают.

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