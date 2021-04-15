В Госдуме предложили разрешить использовать пилы при сборе валежника
Законопроект, призванный устранить пробелы в правовом регулировании заготовки и сбора валежника, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым
Поправки в Лесной кодекс предполагают расшифровку понятия слова «валежник» и отнесение к недревесным лесным ресурсам сухостоя c расшифровкой этого понятия, пишет ИА REGNUM.
Прописывается, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента — ручных пил, топоров, легких бензопил.
«Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности», — отметил Нилов.
Авторы инициативы возмущены тем, что многие регионы приняли нормативные акты, которые полностью исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно подумать, что в России кто-то вообще интересовался мнением чиновников, что им в лесу и как собирать.
Просто ужас какой-то. И ведь идут! И выбирают! Воистину, Бог решил наказать несчастную Россию.
Поражает актуальность всех этих законодательных инициатив.Пожалуй даже вскоре разрешат облизывать почтовую марку как слева-направо так и справа-налево.Валежник,чепыжник...А десятки миллионов га леса каждый год горит,пофиг.Что не сгорело воруют и гонят за бугор...Отравили и загадили своим хозяйствованием все и вся...Как же они уже достали -никчемные бездельники!
за ЕР.
Мне думается, таким образом Дума издевается над народом.
Развлечение у неё такое. И царьку, опять же, угождают.