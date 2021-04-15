Суд засекретил дело екатеринбуржца, застреленного СОБРом за 4 рулона обоев

23:02 15.04.2021

В Екатеринбурге суд под предлогом наличия «гостайны» засекретил уголовное дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова.

Как сообщил адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков, участников процесса заставили подписать документ о неразглашении гостайны, якобы имеющейся в деле.

«В деле есть гостайна. Суд его засекретил. Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели. Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал. Я перед входом в зал сдал телефон и ноутбук, и даже записи свои мне не разрешили вынести из зала», — цитирует слова Бушмакова издание Е1.RU.

Владимир Таушанков погиб во время штурма в своей квартире в ночь на 1 июня прошлого года. Бойцы СОБРа ворвались к нему после того, как продавцы магазина пожаловались им, что неизвестный украл из торговой точки четыре рулона обоев стоимостью две тысячи рублей каждый, напоминают «Новые Известия».

При взломе двери квартиры 27-летнего Таушанков пытался защищаться, и полицейские его застрелили. Впоследствии они заявили, что в квартире у погибшего нашли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола. Однако обыск затем был признан незаконным.

При этом имена силовиков, участвовавших в штурме и убийстве Таушанкова, от участников процесса скрыли, присвоив полицейским лишь порядковые номера. В таких условиях родители погибшего заявили, что не верят в честное расследование, и подали жалобу в ЕСПЧ.

В отношении погибшего завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), а дело от прессы засекретили, хотя никто из участников процесса об этом не просил.