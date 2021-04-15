Суд засекретил дело екатеринбуржца, застреленного СОБРом за 4 рулона обоев
В Екатеринбурге суд под предлогом наличия «гостайны» засекретил уголовное дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова.
Как сообщил адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков, участников процесса заставили подписать документ о неразглашении гостайны, якобы имеющейся в деле.
«В деле есть гостайна. Суд его засекретил. Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели. Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал. Я перед входом в зал сдал телефон и ноутбук, и даже записи свои мне не разрешили вынести из зала», — цитирует слова Бушмакова издание Е1.RU.
Владимир Таушанков погиб во время штурма в своей квартире в ночь на 1 июня прошлого года. Бойцы СОБРа ворвались к нему после того, как продавцы магазина пожаловались им, что неизвестный украл из торговой точки четыре рулона обоев стоимостью две тысячи рублей каждый, напоминают «Новые Известия».
При взломе двери квартиры 27-летнего Таушанков пытался защищаться, и полицейские его застрелили. Впоследствии они заявили, что в квартире у погибшего нашли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола. Однако обыск затем был признан незаконным.
При этом имена силовиков, участвовавших в штурме и убийстве Таушанкова, от участников процесса скрыли, присвоив полицейским лишь порядковые номера. В таких условиях родители погибшего заявили, что не верят в честное расследование, и подали жалобу в ЕСПЧ.
В отношении погибшего завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), а дело от прессы засекретили, хотя никто из участников процесса об этом не просил.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"участников процесса заставили подписать документ о неразглашении гостайны"
Вообще то они могли отказаться подписывать "неразглашение".
Никакой ответственности за это нет. Если подписки нет - ответственности нет, так как ответственность наступает лишь при наличии предупреждения в установленном законом порядке (т.е. при наличии подписки о неразглашении).
И никакой гос тайны этом деле тоже быть не должно, рядовое превышение МВД своих полномочий, как обычно в РФ, которое вылилось в необоснованное убийство подозреваемого в краже.
Вот только если в деле фигурируют "высокие фамилии" которые как кто оказались там причастны, тогда стряпчие конечно на совесть шуршат, заметая следы.
украл? украл. сопротивлялся при задержании? сопротивлялся. и чего бузить? жаль дурака. все.
я бежал с тубусом в метро в центре Москвы по эскалатору в 1986 чтобы успеть на защиту собственной диссертации. Меня автоматчики прикладом вдавили в стенку в центре зала, офицер подлетел, схватил за шею - я заорал вы чего!? он говорит: "тубус открой, думал не найдем?"
я кричу диссертация моя там! все плакаты! опаздываю! проверили документы, академпропуск, посмотрели плакат - один. говорят: - "хорошо что не сопротивлялся а то бы убили на хрен а потом бы все выли. что не того". Я говорю: " да в чем дело?" они говорят:" - Куртка штормовка? штормовка, стрижка короткая? короткая, тубус есть? есть!" Я уже шумлю - : " Господи так и что?" А офицер - не милиционеры - тоже были рядом говорит: " в Химках солдат положил пол-караула и с автоматом в разборе и четырьмя рожками смылся в Москву. План перехват по всей Москве. Беги, "вучёный"", говорит.
Совет простил опоздание и начался на полчаса позже приняв во внимание ситуацию.
Думаю эта история моя - с вещдоками поможет людям понять что-то. Надеюсь...
Это в загнивающей Америке, народ поднял-бы бузу, за убийство человека, из-за $25, а у нас население уважает полицаев, и готовы жертвовать собой!
При этом имена силовиков, участвовавших в штурме и убийстве Таушанкова, от участников процесса скрыли
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это тренд сейчас во всех западных режимах - тотальное засекречивние тн "правосудия" и вертухааев которые систематически убивают и калечат людей по приказам Левых правительтв.
это Опасный тренд, прямая дорога к безнаказанности "правосудия" которое якобы Гарантировано Открытое..
ага, а как же ш..
либералы все более и более походят на гестапо и нацистов.
Никаой "тайны" в деятельности Любой службы Гражданского правительства не может быть по определению.
318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти
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Класс! Спецгруппа врывается без ордера в квартиру , убивает вора обоев , хотя то что он украл не доказано. И САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ СУД В МИРЕ предлагает статью 318. Такое ощущение,что мы в палате с Наполеоном и Маргулисом с санитарами.